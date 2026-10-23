[GALLERY] Kawasaki KLR650 DF ra mắt, 'xế nổ địa hình, quăng đâu cũng được'

Mẫu xe môtô địa hình cỡ trung Kawasaki KLR650 sẽ tiếp tục được bán vào năm 2027 với sự xuất hiện của biến thể hoàn toàn mới mang tên DF (viết tắt của Durable Force). Sự bổ sung này nâng tổng số phiên bản của dòng xe lên 4 lựa chọn, bao gồm bản tiêu chuẩn, yên thấp KLR650 S, KLR650 DF và KLR650 Adventure cao cấp nhất.

Biến thể DF được định vị nằm giữa bản tiêu chuẩn và bản Adventure. Điểm đặc trưng nhất trên KLR650 DF là bộ khung chống đổ kích thước lớn ôm trọn phần ốp nhựa hông xe, giúp hạn chế tối đa hư hại khi xe xảy ra va chạm hoặc lật đổ. Phần khung bảo vệ này bao thân nhiều hơn đáng kể so với bản Adventure, mang lại diện mạo hầm hố và thực dụng.

Mặc dù vậy, phiên bản DF không sở hữu thùng chở đồ dạng cứng, đèn sương mù hay ổ cắm sạc thiết bị như bản Adventure, khiến khả năng phục vụ các chuyến đi xa dài ngày bị hạn chế hơn. Tương tự biến thể Adventure, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) được trang bị tiêu chuẩn trên bản DF.

Xe tiếp tục được trang bị khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 652cc phun xăng điện tử với họng ga DFI 40mm. Theo Kawasaki công bố, mô-men xoắn cực đại là 54Nm tại 4.500 vòng/phút thông qua hộp số 6 cấp. KLR650 DF được trang bị màn hình LCD đơn sắc. Bên cạnh đó xe còn có thêm tuỳ chọn sưởi ấm tay lái và cổng sạc USB.

Hệ thống treo gồm phuộc trước ống lồng đường kính 41mm hành trình 200mm và phuộc sau monoshock hành trình 185mm có thể điều chỉnh tải trọng và độ nén. Do là xe dual-sport nên cặp vành căm trên xe sử dụng vành trước đường kính 21inch và vành sau 17inch.

Hệ thống phanh của mẫu xe môtô địa hình KLR650 DF có đĩa phanh 300mm ở phía trước đi kèm kẹp phanh 2 piston, đĩa sau đường kính 240mm cùng heo 1 piston.

Về giá bán và màu sắc, bản Kawasaki KLR650 tiêu chuẩn có giá khởi điểm 6.999 USD cho tùy chọn phanh thường và tăng lên 7.299 USD đối với bản có ABS, cả hai đều chỉ có duy nhất màu đen Metallic Spark Black.

Phiên bản yên thấp KLR650 S sở hữu mức giá và tùy chọn màu đen tương tự bản tiêu chuẩn, dao động từ 6.999 USD đến 7.299 USD tùy thuộc vào hệ thống ABS.

Tân binh KLR650 DF ABS được bán với giá từ 7.699 USD cùng tông màu xám Metallic Flat Raw Graystone. Trong khi đó, biến thể KLR650 Adventure ABS có giá 8.199 USD cho màu xanh Metallic Bluish Green và 8.299 USD cho bản phối màu rằn ri Cypher Camo Beige/Pearl Matte Sand Khaki.

Tất cả các biến thể thuộc dòng xe môtô cào cào địa hình Kawasaki KLR650 2027 mới này dự kiến sẽ chính thức có mặt tại các đại lý vào đầu tháng 12/2026 tại thị trường Mỹ.

Video: Xem chi tiết xe môtô cào cào địa hình Kawasaki KLR650 2027.