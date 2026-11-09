[GALLERY] Joyce Phạm khoe bụng bầu 35 tuần bên chồng và 4 con

Joyce Phạm thu hút sự chú ý khi đăng tải bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng yêu bên chồng và các con. Hiện tại, ái nữ đại gia Minh “Nhựa” đang bước vào tuần thứ 35 của thai kỳ, chuẩn bị chào đón thành viên tiếp theo trong gia đình nhỏ. Ảnh: FB Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Trong bộ ảnh, Joyce Phạm lựa chọn chiếc áo crop top trẻ trung, khéo léo khoe trọn bụng bầu vượt mặt. Đáng chú ý, cô còn trang trí bụng bầu bằng những sticker nhiều màu sắc. Ảnh: FB Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Dù đang mang thai ở những tuần cuối và đã trải qua nhiều lần sinh nở, Joyce Phạm vẫn giữ được gương mặt trẻ trung, làn da tươi tắn cùng thần thái rạng rỡ. Ảnh: FB Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Đặc biệt, dòng chữ “Baby Boy” xuất hiện trên bụng của cô khiến nhiều người thích thú khi biết em bé thứ 5 của cô là một bé trai. Ảnh: FB Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Không chỉ có mẹ bầu, bộ ảnh còn ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của cả gia đình. Joyce Phạm, ông xã và các con cùng lựa chọn trang phục đồng điệu. Bốn nhóc tỳ nhà rich kid cũng chiếm trọn spotlight với những biểu cảm tinh nghịch, đáng yêu. Ảnh: FB Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Trong suốt thai kỳ, Joyce Phạm vẫn thường xuyên xuất hiện với diện mạo chỉn chu và phong cách thời trang hiện đại. Bụng bầu ngày càng lớn nhưng không khiến cô mất đi sự tự tin trước ống kính. Đặc biệt, làn da vùng bụng căng mịn, ít thấy dấu hiệu rạn cũng khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Ảnh: FB Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Kể từ khi kết hôn, Joyce Phạm gần như dành phần lớn thời gian để vun vén cho tổ ấm. Con trai đầu lòng Jayden chào đời vào tháng 3/2020. Hai năm sau, gia đình cô tiếp tục đón cô công chúa Jayla. Ảnh: FB Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Đến cuối tháng 6/2024, Joyce Phạm sinh quý tử là bé Jayson. Chưa đầy một năm sau, vào tháng 6/2025, gia đình lại chào đón bé trai Jayric. Bốn nhóc tỳ ngày càng lớn khôn, đáng yêu và thường xuyên được mẹ chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Ảnh: FB Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Bộ ảnh bên chồng và bốn con không chỉ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trước ngày lâm bồn mà còn cho thấy cuộc sống gia đình viên mãn của ái nữ nhà Minh “Nhựa”. Ảnh: FB Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Hậu trường chụp ảnh bầu của Joyce Phạm. Clip: FB Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm