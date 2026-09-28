[GALLERY] Jeep Grand Cherokee mới sẽ vượt trội hơn bản động cơ HEMI V8 cũ

Kể từ khi Jeep loại bỏ động cơ HEMI V8 khỏi dải sản phẩm Grand Cherokee, đây là khoảng trống rất lớn đối với những ai yêu thích cỗ máy cực kỳ mạnh mẽ này. Khi các phiên bản hybrid cắm sạc 4xe cũng lần lượt rút lui, Grand Cherokee hiện chỉ còn gắn bó với động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng tăng áp Hurricane dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất 324 mã lực.

Trong báo cáo gần đây, Jeep đang chuẩn bị tùy chọn động cơ "cơ bắp" hơn nhiều cho mẫu xe SUV địa hình Grand Cherokee, đó không phải là sự hồi sinh của động cơ HEMI V8 kinh điển mà là một cái tên đến từ gia đình động cơ Hurricane.

Jeep đang ráo riết chuẩn bị đưa cỗ máy 6 xi-lanh thẳng hàng (I6) dung tích 3.0 lít tăng áp kép Hurricane lên dòng Grand Cherokee vào đời xe 2028. Tuy nhiên, sức mạnh công suất ở mức tiêu chuẩn, hãng chưa công bố biến thể hiệu suất cao mang sức mạnh gầm rú.

Dự kiến công suất của động cơ I6 này khoảng 420 mã lực cùng mô-men xoắn 634 Nm, tương đồng với sức mạnh của Grand Wagoneer đang dùng động cơ Hurricane. Thách thức lớn nhất của động cơ Hurricane chính là kích thước và dòng Grand Cherokee thế hệ WL hiện tại không thể "nhét" vừa cỗ máy I6.

Trước đó, nhiều tin đồn cho rằng Jeep đang hoàn tiện việc tinh chỉnh thiết kế đầu xe để lắp vừa.Tuy nhiên trong sự kiện SRT Day diễn ra đầu năm nay, các kỹ sư của Jeep đã mang chiếc xe thử nghiệm Grand Cherokee trang bị động cơ Hurricane cấu hình hiệu suất cao kết hợp cùng hệ thống máy nén khí điện tử thử nghiệm eBoost Air.

Trên các diễn đàn ôtô toàn cầu, các tín đồ trung thành của Grand Cherokee đã nhiều lần kêu gọi Jeep mang cỗ máy HEMI 5.7 lít trở lại, điều này không thể xảy ra.Stellantis muốn định hướng các thương hiệu Mỹ đi theo những con đường riêng biệt. Dodge tiếp tục giữ lại âm thanh uy lực của động cơ V8, trong khi Jeep tập trung phát triển xe tăng áp và điện khí hóa.

Động cơ I6 Hurricane mang lại cho Jeep Grand Cherokee thế hệ mới cú hích về hiệu năng khi so với động cơ HEMI V8 5.7 lít tiền nhiệm sản sinh công suất 360 mã lực và mô-men xoắn 528 Nm trên dòng Dodge Durango.

Trước đó những chiếc Grand Cherokee sử dụng động cơ HEMI V8 có sức kéo lên đến 3,26 tấn (7200 pounds), trong khi các mẫu xe động cơ V6 hiện tại chỉ kéo khoảng 2,72 tấn (6000 pounds). Sức kéo mới là yếu tố quan trọng của hai khối động cơ kể trên, nhất là khi chủ nhân thường kéo xe moóc, thuyền hoặc rơ-moóc nặng.

Trong tương lai, Jeep Grand Cherokee đời 2028 sẽ không còn cất lên tiếng gầm rú đặc trưng của khối động cơ V8. Thay vào đó, sức mạnh công suất lớn, mô-men xoắn uy lực cùng khả năng kéo vượt trội sẽ trở thành điểm nhấn cốt lõi để thu hút khách hàng.

Video: Giới thiệu SUV Jeep Grand Cherokee thế hệ mới.