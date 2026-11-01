[GALLERY] Jeep Gladiator 2027 thêm bản giới hạn 35-inch Tire Launch Edition

Thương hiệu xe địa hình danh tiếng đã chính thức trình làng phiên bản giới hạn Jeep Gladiator 35-inch Tire Launch Edition 2027, mang bộ lốp 35 inch từ nhà máy thẳng đến tay người tiêu dùng. Phiên bản đặc biệt Launch Edition áp dụng trên các mẫu Gladiator Willys, Gladiator Rubicon và Gladiator Rubicon X.

Điểm đáng giá nhất chính là sự kết hợp giữa lốp địa hình 35 inch theo xe từ nhà máy cùng với bộ mâm sơn màu đồng có hỗ trợ (beadlock) chống tuột lốp và bộ tem trang trí. "Khách hàng của Gladiator liên tục cá nhân hóa chiếc xe của họ để chinh phục những cuộc phiêu lưu lớn hơn, và lốp 35 inch luôn là một trong những nâng cấp phổ biến nhất," Giám đốc điều hành Jeep - Branden Coté chia sẻ.

Theo ông Branden Coté, "Gladiator 35-inch Tire Launch Edition 2027 mới mang đến cho khách hàng khả năng vận hành, sự tự tin và diện mạo đặc trưng mà họ mong muốn ngay từ nhà máy, đi kèm chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật vượt trội đến từ thương hiệu Jeep."

Không chỉ là sự thay đổi về ngoại hình ngầu hơn đúng chất địa hình, gói lốp 35 inch còn mang lại sự nâng cấp vượt bậc về các thông số kỹ thuật thực chiến. Khoảng sáng gầm xe khoảng 32,8 cm (12,9 inch), góc tới đạt 46,7°, góc vượt đỉnh dốc 23,3° và góc thoát 26,7°.

Tích hợp sẵn gói nâng gầm 25,4 mm (1 inch) nguyên bản, kết hợp cùng tỷ số truyền cầu sau 4.56, hộp số phụ gài cầu toàn thời gian tỷ số truyền 4:1 và hệ thống trục hạng nặng Dana. Hệ thống phanh hiệu năng cao hoạt động trơn tru cùng bộ lốp địa hình 35 inch giúp xe vượt vật cản dễ dàng, kiểm soát chính xác ở tốc độ thấp trên các địa hình gồ ghề.

Trang bị vòm bánh xe nhô cao, phần mở rộng vòm bánh xe và mâm beadlock 17 inch giúp hoàn thiện một gói trang bị tích hợp toàn diện. Điểm làm nên sự khác biệt của Gladiator 35-inch Tire Launch Edition chính là các chi tiết tạo điểm nhấn màu đồng đầy lịch lãm và cao cấp trên mẫu xe bán tải mui trần.

Các chi tiết màu đồng nổi bật gồm: bộ mâm, huy hiệu Jeep, các đường nét trang trí và móc kéo. Bộ tem độc quyền xuất hiện ở nắp capo, hông xe và bửng sau.

Phiên bản Rubicon và Rubicon X bổ sung tem đồ họa trên nắp capo và khe gió. Riêng Rubicon X sở hữu họa tiết cửa bên độc quyền cùng nắp capo hiệu năng cao đi kèm decal riêng biệt.

Jeep Gladiator 35-inch Tire Launch Edition 2027 chính thức mở cổng đặt hàng tại thị trường Bắc Mỹ. Phiên bản sản xuất giới hạn là cơ hội hiếm có cho những người đam mê off-road muốn sở hữu chiếc Gladiator độc bản, kỷ niệm 85 năm di sản tự do và chinh phục mọi giới hạn của thương hiệu Jeep.

VIdeo: Giới thiệu bán tải địa hình Jeep Gladiator 2027.