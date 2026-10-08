[GALLERY] Jaguar Type 01 mới - mẫu xe điện đột phá, phớt lờ mọi khuôn mẫu

Đã gần 1 năm kể từ khi Jaguar ngừng sản xuất các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, chuẩn bị cho màn ra mắt của ôtô điện Type 01 được chờ đợi từ lâu. Mẫu xe đóng vai trò bước ngoặt đối với thương hiệu này cuối cùng đã được vén màn tại New York với thiết kế táo bạo. Đồng thời, mẫu xe này cũng mở ra một kỷ nguyên mới cho thương hiệu Anh Quốc lâu đời.

Vào năm 2021, khi Jaguar tuyên bố hãng không còn muốn cạnh tranh với BMW, Audi và Mercedes-Benz mà thay vào đó sẽ đối đầu với Porsche và Bentley bằng một danh mục sản phẩm thuần điện, nhiều người đã hoài nghi. Xét cho cùng, một thương hiệu có bề dày lịch sử như Jaguar hiếm khi thực hiện một sự thay đổi mang tính triệt để đến vậy.

Type 01 là thành quả của hơn nửa thập kỷ phát triển và sẽ đóng vai trò quyết định thành bại của công ty. Ẩn bên dưới kiểu dáng thân xe táo bạo là nền tảng kiến trúc điện mới mang tên Jaguar Electric Architecture (JEA). Type 01 được trang bị bộ pin NMC dung lượng 118 kWh và hệ thống điện 850 V tiêu chuẩn.

Nhờ hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 350 kW, mẫu Jaguar này có thể sạc từ 10% lên 80% trong 22 phút. Xe sở hữu 3 mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 1.015 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.365 Nm. Jaguar chưa công bố các thông số hiệu năng, nhưng rõ ràng mẫu xe này sẽ có khả năng tăng tốc rất nhanh. Hãng cho biết xe có phạm vi hoạt động 644 km theo tiêu chuẩn EPA của Mỹ.

Jaguar Type 01 vốn là phiên bản thương mại của mẫu xe concept mang tên Type 00. So với phiên bản concept, Type 1 sở hữu thiết kế tổng thể giữ nguyên, chỉ có thêm một cặp cửa và các bề mặt thân xe bớt hầm hố. Rõ ràng, mẫu xe không giống bất kỳ sản phẩm nào khác mang thương hiệu Jaguar.

Jaguar muốn tạo ra một tuyên ngôn về thiết kế với Type 01 và họ đã làm được điều đó. Phần đầu xe của Jaguar Type 01 không có lưới tản nhiệt truyền thống, nhưng lại sở hữu các hốc hút gió nhỏ màu đen bóng nằm ở chân cản trước. Một thay đổi lớn giữa Type 01 và phiên bản concept là sự xuất hiện của cổng sạc lớn trên chắn bùn trước bên phía người lái.

Giống như phiên bản concept, mẫu xe điện này cũng được trang bị mui thấp và cửa sổ bên sườn có kích thước cực kỳ nhỏ. Để đảm bảo nội thất không tạo cảm giác như một căn hầm kín, Jaguar trang bị cửa sổ trời bằng kính toàn cảnh cỡ lớn, kéo dài phía trên cả bốn ghế. Xe sở hữu bộ mâm đa chấu cỡ lớn, tay nắm cửa chìm vào thân xe và không có kính chắn gió sau.

Nội thất của Jaguar Type 01 cũng táo bạo không kém ngoại thất. Tại đây, xe sở hữu vô lăng hai chấu nổi bật, giống thiết kế từng được hé lộ trên Range Rover GT sắp ra mắt. Vô lăng có 2 bề mặt cảm ứng lớn tích hợp các nút đàm thoại và chỉnh âm thanh.

Có lẽ điều gây bất ngờ nhất là khoang nội thất không có màn hình thông tin giải trí khổng lồ dạng máy tính bảng vốn xuất hiện ngày càng nhiều trên các mẫu xe điện mới. Thay vào đó, Jaguar Type 01 được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số cỡ lớn, lên đến 24 inch, hiển thị tất cả thông tin quan trọng của xe cũng như hệ thống dẫn đường.

Nằm trên phần "xương sống" chạy dọc khoang nội thất là một màn hình cảm ứng nhỏ 7 inch đặt dọc, dùng để điều khiển hệ thống điều hòa và các chức năng âm thanh. Xe không có gương chiếu hậu trong nội thất mà thay bằng màn hình ClearSight Rear View Display nhỏ đặt ở chân kính chắn gió, cho phép người lái quan sát phía sau.

Dù Jaguar muốn định vị mình như một đối thủ của Bentley nhưng khoang nội thất của Type 1 lại có rất ít nút bấm và phím điều khiển vật lý. Jaguar rõ ràng đã hướng tới thiết kế tối giản nhưng nội thất này bị đánh giá là thực sự toát lên vẻ sang trọng dù đi kèm hệ thống âm thanh 38 loa đầy uy lực.

Jaguar sẽ mở sổ đặt hàng cho Type 01 vào đầu năm sau và dự kiến bắt đầu giao xe cho khách hàng trong nửa cuối năm 2027. Tại thị trường Anh quốc, giá xe sẽ khởi điểm từ 130.000 Bảng (tương đương khoảng 4,47 tỷ đồng).

Video: Giới thiệu mẫu xe Jaguar Type 01 thuần điện mới.