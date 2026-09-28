[GALLERY] iPhone Duo và 7 lý do khiến bạn phải cân nhắc

iPhone Duo là bước đi táo bạo của Apple trong phân khúc điện thoại màn hình gập, kết hợp giữa sự nhỏ gọn của iPhone 5,4 inch và khả năng mở rộng thành máy tính bảng 7,6 inch. Tuy nhiên, trước khi đặt hàng, người dùng cần cân nhắc kỹ 7 điểm hạn chế để tránh thất vọng sau khi sở hữu.

Điểm trừ lớn nhất của iPhone Duo chính là việc thiếu ống kính tele, khiến khả năng zoom quang học chỉ dừng lại ở mức 2x, thua xa iPhone 18 Pro Max với zoom quang học 8x. Nếu bạn là người yêu thích chụp ảnh cận cảnh, đây chắc chắn là một nhược điểm khó bỏ qua.

Một hạn chế khác là việc không có Face ID. Apple buộc phải loại bỏ tính năng này do giới hạn không gian, thay thế bằng Touch ID tích hợp trên nút nguồn. Dù Touch ID vẫn tiện lợi và an toàn, nhưng rõ ràng Face ID mang lại trải nghiệm mở khóa nhanh chóng và hiện đại hơn.

Về trọng lượng, iPhone Duo nặng tới 254g, trở thành chiếc iPhone nặng nhất từ trước đến nay. So với Galaxy Z Fold8 chỉ 201g, sự khác biệt này khá rõ rệt khi cầm lâu trên tay. Tuy nhiên, Apple bù lại bằng độ bền chuẩn IP68 và hỗ trợ Apple Pencil, điều mà nhiều người sẽ thấy xứng đáng.

Không thể bỏ qua yếu tố giá bán. Với phiên bản 2TB, mức giá lên tới 104 triệu đồng khiến iPhone Duo trở thành chiếc điện thoại đắt đỏ nhất của Apple. Đây là rào cản lớn đối với phần đông người dùng, nhất là khi các đối thủ như Galaxy Fold8 hay Pixel Fold có giá thấp hơn.

Thời lượng pin cũng là điểm yếu khi Duo chỉ đạt 24 giờ sử dụng thông thường, thấp hơn iPhone 18 Pro Max với 30 giờ. Khi xem video, sự chênh lệch càng rõ: Duo đạt 31 giờ trong khi Pro Max lên tới 45 giờ. Điều này có thể gây bất tiện cho những ai thường xuyên di chuyển.

Apple còn gây tranh cãi khi trang bị camera ẩn dưới màn hình. Dù đủ dùng cho các cuộc gọi video, chất lượng hình ảnh vẫn chưa thể so sánh với camera truyền thống. Đây là công nghệ mà nhiều hãng khác đã từ bỏ, nhưng Apple lại chọn thử nghiệm trên sản phẩm cao cấp nhất.

Cuối cùng, iPhone Duo thiếu khẩu độ biến thiên và các tùy chỉnh chuyên nghiệp Pro Controls. Điều này khiến trải nghiệm nhiếp ảnh bị hạn chế so với iPhone 18 Pro và Pro Max, vốn được đánh giá cao nhờ sự linh hoạt và khả năng tùy chỉnh sâu.