[GALLERY] iPhone Duo giá gần 65 triệu đồng vẫn khiến nhiều iFan 'xuống tiền'

Apple chuẩn bị mở nhận đặt trước iPhone Duo từ ngày 16/10, đánh dấu lần đầu tiên hãng chính thức bước vào thị trường smartphone màn hình gập và ngay lập tức tạo nên cơn sốt trong cộng đồng iFan dù mức giá lên tới 64,99 triệu đồng. (Ảnh: Apple)

Lý do thuyết phục nhất nằm ở khả năng kết hợp hai thiết bị trong một, bởi iPhone Duo vừa hoạt động như một chiếc điện thoại nhỏ gọn với màn hình ngoài 5,4 inch, vừa có thể biến thành một máy tính bảng mini nhờ màn hình chính kích thước 7,6 inch khi mở ra, mang đến trải nghiệm giải trí, đọc sách hay làm việc rộng rãi hơn đáng kể. (Ảnh: Apple)

Không chỉ sở hữu phần cứng đặc biệt, iPhone Duo còn được Apple đầu tư mạnh vào hệ sinh thái phần mềm khi nhiều ứng dụng phổ biến như Slack, Zoom hay Netflix đã được tối ưu hóa cho màn hình gập, hứa hẹn mang lại trải nghiệm mượt mà ngay từ ngày đầu lên kệ thay vì cảm giác phóng to ứng dụng điện thoại như trên một số đối thủ. (Ảnh: Apple)

Độ bền cũng là yếu tố khiến nhiều người sẵn sàng chi mạnh tay, bởi thiết bị đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68, đi kèm khung titan cấp 5, bản lề cao cấp cùng lớp kính Ceramic Shield và lớp phủ chống trầy trên màn hình trong, tạo cảm giác yên tâm hơn trong quá trình sử dụng lâu dài. (Ảnh: Apple)

Bên cạnh đó, iPhone Duo là mẫu iPhone đầu tiên hỗ trợ đa nhiệm thực thụ với chế độ Split View, cho phép mở song song hai ứng dụng, kéo thả nội dung giữa các cửa sổ và thậm chí sử dụng hai phiên bản của cùng một ứng dụng để nâng cao hiệu suất làm việc di động.(Ảnh: Apple)

Apple cũng phát triển nhiều chế độ sử dụng thông minh dựa trên góc gập của thiết bị, từ chế độ đồng hồ để bàn, khung ảnh kỹ thuật số, đồng hồ báo thức cho tới chế độ laptop hỗ trợ gọi video và xem nội dung thuận tiện hơn mà không cần thêm phụ kiện hỗ trợ.(Ảnh: Apple)

Một điểm nhấn khác trên iPhone Duo là màn hình phủ kết cấu nano thế hệ mới, giúp hạn chế hiện tượng chói sáng và giảm đáng kể sự xuất hiện của nếp gấp trên bề mặt hiển thị, qua đó mang lại trải nghiệm thị giác tự nhiên hơn dù vẫn phải đánh đổi một phần độ bóng của màn hình.(Ảnh: Apple)

Sức hấp dẫn của sản phẩm còn đến từ việc Apple thiết kế lại iOS 27 dành riêng cho thiết bị gập, với giao diện được tối ưu lại từ màn hình khóa, thanh Dock, thanh trạng thái cho tới phương thức điều hướng, giúp tận dụng tốt không gian hiển thị lớn và tạo cảm giác khác biệt hoàn toàn so với các mẫu iPhone truyền thống.(Ảnh: Apple)

Ngoài hiệu năng mạnh mẽ từ chip A20 Pro kết hợp buồng hơi tản nhiệt giúp duy trì sức mạnh xử lý trong thời gian dài, iPhone Duo còn mang đến nhiều cách chụp ảnh mới như Smart Take tự động ghi hình khi người dùng tạo dáng hay Duo Preview hiển thị hình ảnh trực tiếp trên màn hình ngoài, biến chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple thành một sản phẩm cao cấp hội tụ đủ yếu tố từ thiết kế, công nghệ đến trải nghiệm để khiến nhiều iFan quyết tâm xuống tiền dù mức giá không hề dễ tiếp cận.(Ảnh: Apple)

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