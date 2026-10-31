[GALLERY] iPhone 15 Pro tụt giá sốc, dẫn đầu top iPhone cũ đáng mua

1. iPhone 15 đang là lựa chọn hấp dẫn nhất ở phân khúc phổ thông khi giá máy cũ bản 128GB chỉ còn khoảng 11,1-15 triệu đồng nhưng vẫn sở hữu màn hình OLED 6,1 inch chất lượng cao, Dynamic Island hiện đại, cổng USB-C tiện lợi cùng camera chính 48MP đủ sức đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh, giải trí và làm việc hằng ngày, đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người dùng muốn nâng cấp từ các đời iPhone cũ hơn mà không cần bỏ ra số tiền quá lớn.

Dù thiếu màn hình 120Hz, chỉ sử dụng chuẩn USB 2 và không hỗ trợ Apple Intelligence như các thế hệ mới hơn, iPhone 15 vẫn được đánh giá là một trong những mẫu iPhone cũ đáng mua nhất năm 2026 nhờ hiệu năng ổn định từ chip A16 Bionic, khả năng sử dụng lâu dài cùng mức giá hiện tại gần như chỉ bằng một nửa so với thời điểm mở bán chính hãng tại Việt Nam.

2. iPhone 16 nổi lên như mẫu iPhone tiêu chuẩn cân bằng nhất trong tầm giá từ 12,6-17,6 triệu đồng khi được trang bị chip A18 mạnh mẽ, RAM 8GB, hỗ trợ Apple Intelligence, cụm camera kép chất lượng cao, nút Camera Control, nút Action cùng hệ sinh thái MagSafe hoàn thiện hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.

Điểm đáng giá của iPhone 16 không nằm ở thay đổi thiết kế mà ở việc đây là một trong những mẫu iPhone cũ hiếm hoi vừa đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hiện tại vừa đảm bảo khả năng cập nhật phần mềm lâu dài trong nhiều năm tới, phù hợp với người dùng muốn sở hữu một thiết bị gọn nhẹ, hiệu năng mạnh và có thể yên tâm sử dụng ổn định trong thời gian dài.

3. iPhone 15 Pro đang trở thành “món hời” thực sự trên thị trường máy cũ khi giá bản 128GB chỉ còn khoảng 14,2-15,5 triệu đồng nhưng vẫn mang trên mình những trang bị từng thuộc nhóm cao cấp nhất của Apple như khung titan siêu nhẹ, màn hình ProMotion 120Hz, chip A17 Pro, nút Action và cổng USB-C chuẩn USB 3 tốc độ cao.

So với thời điểm ra mắt với giá khởi điểm gần 29 triệu đồng, mức giảm hơn 13 triệu đồng giúp iPhone 15 Pro trở thành lựa chọn cực kỳ đáng tiền cho người dùng muốn bước lên dòng Pro mà không phải chi quá nhiều ngân sách, dù khi mua máy cũ vẫn cần kiểm tra kỹ tình trạng pin cũng như lịch sử sửa chữa để tránh rủi ro phát sinh.

4. iPhone Air là lựa chọn khác biệt dành cho những ai ưu tiên trải nghiệm cao cấp và thiết kế siêu mỏng khi sở hữu độ dày chỉ 5,6 mm, trọng lượng 165 gram, khung titan sang trọng, màn hình ProMotion 120Hz kích thước 6,5 inch cùng chip A19 Pro mạnh mẽ, mang lại cảm giác sử dụng nhẹ nhàng và hiện đại hơn phần lớn smartphone trên thị trường.

Dù chỉ có một camera sau 48MP, sử dụng hoàn toàn eSIM và thời lượng pin không thực sự nổi bật như các mẫu máy dày hơn, iPhone Air vẫn rất đáng cân nhắc nhờ mức giá hiện tại chỉ còn khoảng 18,9-20,1 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết khi mới ra mắt nhưng vẫn giữ được trải nghiệm của một mẫu iPhone thuộc phân khúc cao cấp.

5. iPhone 17 Pro Max là cái tên dành cho người dùng muốn sở hữu trải nghiệm flagship gần như cao nhất của Apple nhưng không muốn chi hơn 41 triệu đồng cho iPhone 18 Pro Max, khi máy hiện chỉ còn khoảng 31,19 triệu đồng cho phiên bản 256GB với màn hình 6,9 inch 120Hz, chip A19 Pro, RAM 12GB và hệ thống tản nhiệt buồng hơi hiện đại.

Mặc dù mức giảm giá chưa sâu bằng các thế hệ cũ hơn và thiết kế kích thước lớn có thể không phù hợp với tất cả người dùng, iPhone 17 Pro Max vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những ai ưu tiên hiệu năng mạnh mẽ, hệ thống camera cao cấp, khả năng quay video chuyên nghiệp và nhu cầu sử dụng lâu dài trong nhiều năm mà vẫn tiết kiệm được hàng chục triệu đồng so với việc mua mẫu iPhone mới nhất.