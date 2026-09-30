[GALLERY] iCaur V27 Long-Range Edition ra mắt, chạy 300km 'không uống xăng'

Tại thị trường Trung Quốc, iCar V27 thuộc nhóm SUV cỡ trung - lớn với thiết kế vuông vức, khá giống Land Rover Defender. Phiên bản Long-Range Edition sử dụng bộ pin lithium-ion phosphate (LFP) 51,2 kWh của CATL, cho quãng đường 300 km theo chuẩn CLTC, tương đương khoảng 215 km theo WLTP

Hiện iCaur V27 được bán với ba phiên bản, giá từ 169.800 nhân dân tệ (khoảng 25.193 USD) đến 196.800 nhân dân tệ (29.200 USD). Trong đó, bản Falcon 500 dẫn động cầu sau có giá 169.800 nhân dân tệ, bản Falcon 500 dẫn động 4 bánh giá 182.800 nhân dân tệ và bản cao cấp Falcon 700 giá 196.800 nhân dân tệ.

Dung lượng pin 51,2 kWh của V27 Long-Range Edition tăng 49,3% so với bộ pin 34,3 kWh đang sử dụng trên các phiên bản hiện tại. Các phiên bản hiện hành có phạm vi hoạt động thuần điện 210 km CLTC, tương đương khoảng 150 km WLTP đối với bản dẫn động cầu sau và 200 km CLTC, khoảng 145 km WLTP đối với bản dẫn động 4 bánh.

Như vậy, iCaur V27 Long-Range Edition phiên bản mới tăng thêm 90-100 km phạm vi hoạt động thuần điện theo tiêu chuẩn CLTC. Chery cho biết pin có thể sạc nhanh DC từ 30% lên 80% trong 17 phút. Công suất cấp điện V2L cũng tăng từ 3,3 kW lên 6 kW.

V27 Long-Range Edition tiếp tục sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) với hai mô-tơ điện và hệ dẫn động 4 bánh, cho tổng công suất 335 kW (449 mã lực). Động cơ xăng tăng áp 1.5L đảm nhiệm vai trò máy phát điện. Chery công bố động cơ có hiệu suất nhiệt tối đa 45,79% và khả năng tạo ra 3,71 kWh điện từ mỗi lít nhiên liệu.

Mẫu xe tiếp tục sử dụng kết cấu unibody và giữ nguyên kích thước hiện tại, gồm chiều dài 4.909 mm (5.055 mm nếu tính cả bánh dự phòng phía sau), rộng 1.976 mm và cao tối đa 1.894 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.910 mm. Các thông số phục vụ vận hành địa hình gồm góc tiếp cận 24 độ, góc thoát 23 độ, khả năng lội nước sâu 600 mm và độ cứng xoắn thân xe đạt 32.186 Nm/độ.

Khoang cabin của iCaur V27 Long-Range Edition mới tiếp tục sử dụng chip xử lý Qualcomm Snapdragon 8295P với năng lực tính toán AI 30 TOPS. Xe được tích hợp trợ lý giọng nói sử dụng các mô hình AI DeepSeek.

Trên phiên bản Falcon 700, hệ thống hỗ trợ lái còn có LiDAR dạng tháp đặt trên nóc cùng chip xử lý Horizon Robotics Journey 6P với năng lực tính toán 560 TOPS, phục vụ các tính năng hỗ trợ lái và điều hướng trên đường đô thị, cao tốc.

Việc nâng cấp pin diễn ra trong bối cảnh doanh số iCar V27 tại Trung Quốc đang có xu hướng giảm. Sau khi xuất xưởng từ tháng 1 và bán ra thị trường từ tháng 3, doanh số mẫu xe đạt đỉnh 4.184 chiếc vào tháng 4, trước khi giảm liên tiếp trong bốn tháng, xuống còn 1.609 xe vào tháng 8. Doanh số lần lượt đạt 3.456 xe trong tháng 5, 2.219 xe tháng 6 và 1.764 xe tháng 7.

Theo China EV DataTracker, tỷ trọng V27 trong tổng doanh số thương hiệu iCar cũng giảm từ 63,8% vào tháng 4 xuống 39,3% vào tháng 8. Trong phân khúc SUV hybrid thiết kế vuông vức tại Trung Quốc, iCar V27 cạnh tranh với Changan Deepal G318, Jetour Shanhai T2 và BYD Fang Cheng Bao Bao 5 sử dụng kết cấu khung rời.

Việc bổ sung phiên bản Long-Range Edition với pin lớn hơn giúp cho mẫu xe SUV iCar V27 cải thiện đáng kể phạm vi hoạt động thuần điện, đồng thời vẫn duy trì hệ truyền động EREV và cấu hình 4 bánh hiện tại.

VIdeo: Giới thiệu mẫu xe mẫu xe SUV iCar V27 mới.