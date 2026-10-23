[GALLERY] Hyundai Tucson thế hệ mới bản tiêu chuẩn có giá bán từ 22.800 USD

Khác với những chiếc xe xuất hiện trong hình ảnh quảng bá, thường được trang bị mâm lớn và nhiều tùy chọn ngoại thất, Hyundai Tucson 2027 bản tiêu chuẩn mang phong cách thực dụng hơn nhưng vẫn giữ những đặc trưng thiết kế của thế hệ mới.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy là bộ mâm hợp kim 17 inch màu tối, kết hợp lốp có thành dày. Cấu hình này phù hợp với kiểu dáng vuông vức, cơ bắp của Tucson mới, đồng thời có thể mang lại lợi thế về độ êm ái và chi phí thay thế lốp so với các phiên bản sử dụng mâm 19 hoặc 20 inch.

Các chi tiết ốp vòm bánh xe tương phản màu thân xe tiếp tục nhấn mạnh phong cách SUV. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn nhận diện nằm ngang và cụm đèn pha LED projector, trong khi phía sau sử dụng thiết kế cửa hậu góc cạnh cùng dòng chữ TUCSON cỡ lớn.

Bên trong, Hyundai Tucson thế hệ mới được thiết kế theo hướng tối ưu không gian sử dụng. Khoang cabin có các tùy chọn phối màu đen, be/nâu và xám nhạt, đi kèm bảng táp-lô bố trí theo phương ngang. Màn hình giải trí trung tâm dạng nổi kết hợp các nút bấm vật lý và núm xoay điều khiển, giúp người lái thao tác nhanh những chức năng thường dùng.

Khu vực phía trước ghế hành khách có thêm khay chứa đồ dạng mở, gợi liên tưởng đến cách bố trí trên Hyundai SantaFe. Đáng chú ý, cần số điện tử được chuyển lên phía sau vô-lăng, giải phóng không gian tại bệ trung tâm. Nhờ đó, khu vực này có thêm các hộc chứa đồ, vị trí đặt cốc và khay để thiết bị điện tử.

Tùy phiên bản và gói trang bị, Tucson mới có thể được bổ sung ghế trước thông gió, ghế sau có sưởi, chìa khóa kỹ thuật số Digital Key 2 và hai vị trí sạc điện thoại không dây. Tại Hàn Quốc, Hyundai Tucson thế hệ mới được đề cập với mức giá khởi điểm 31,4 triệu won (tương đương khoảng 22.800 USD), dành cho phiên bản sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L.

Các phiên bản H-Pick và Exclusive hướng đến nhóm khách hàng muốn cân bằng giữa giá bán và tiện nghi. Danh sách trang bị tiêu chuẩn hoặc tùy chọn được giới thiệu bao gồm đèn pha LED projector, hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc Highway Driving Assist 2 (HDA 2), các tính năng an toàn chủ động ADAS và camera quan sát toàn cảnh 360 độ.

Một số công nghệ khác được đề cập gồm hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động phòng tránh va chạm và tính năng hiển thị mặt đường Ground View. Tuy nhiên, trang bị cụ thể sẽ phụ thuộc vào từng phiên bản và gói tùy chọn. Khách hàng tại Hàn Quốc cũng có thể lựa chọn gói cửa sổ trời toàn cảnh kết hợp giá nóc với giá 1,2 triệu won (tương đương khoảng 870 USD).

Việc duy trì nhiều công nghệ tiện nghi và an toàn trên các cấu hình có giá thấp hơn được kỳ vọng giúp Hyundai Tucson tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C. Bên cạnh yếu tố giá bán, bộ mâm 17 inch kết hợp lốp thành cao cũng có thể phù hợp với những khách hàng ưu tiên khả năng vận hành êm ái, tính thực dụng và chi phí sử dụng lâu dài.

Video: Xem Hyundai Tucson 2027 trải nghiệm trên đường đua Nurburgring.