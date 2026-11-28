Tại triển lãm ô tô Quảng Châu 2026, Hyundai chính thức trình làng mẫu xe SUV ý tưởng Mercury, thành viên thứ ba trong dòng sản phẩm thuần điện Ioniq Planet dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Tiếp nối cách đặt tên theo các hành tinh trong hệ Mặt Trời, mẫu xe này được đặt tên theo sao Thủy (Mercury) – hành tinh gần Mặt Trời nhất. Dù mới ở dạng ý tưởng, Mercury hé lộ thiết kế của mẫu crossover điện cỡ nhỏ mà hãng xe Hàn Quốc dự kiến bán ra tại Trung Quốc vào năm tới.

Mẫu xe thuần điện Hyundai Ioniq Mercury hoàn toàn mới này thuộc phân khúc SUV cỡ nhỏ hạng B, nổi bật với lớp sơn màu vàng chanh Citrine Neon cùng phần đầu xe góc cạnh.

Hyundai mô tả thiết kế mặt trước của xe theo phong cách "mũi cá mập", chi tiết gợi liên tưởng đến các dòng xe BMW. Xe sử dụng bộ mâm đen kích thước 20inch đi kèm lốp Michelin Pilot Sport và sở hữu khoảng sáng gầm khá cao.

Khác với xu hướng tay nắm cửa ẩn thường thấy trên các mẫu xe ý tưởng hiện nay, Mercury trang bị tay nắm cửa truyền thống nhằm đáp ứng quy định an toàn mới tại Trung Quốc vốn cấm cơ cấu tay nắm cửa thò thụt. Ở phía sau, xe có bộ khuếch tán gió kích thước lớn chia làm hai phần và cánh lướt gió mui tích hợp đèn phanh dọc hai mảnh.

Dù thông số kỹ thuật chi tiết chưa được công bố, Hyundai xác nhận đang hợp tác với CATL để phát triển thêm phiên bản đổi pin cho mẫu Mercury. Giải pháp này hướng đến nhóm khách hàng muốn thay pin nhanh thay vì chờ đợi sạc điện. Kế hoạch này tận dụng trực tiếp hạ tầng trạm đổi pin Choco-Swap mà CATL đang mở rộng tại Trung Quốc.

Tính đến hiện tại, CATL đã xây dựng hơn 2.500 trạm và đặt mục tiêu vượt mốc 3.000 trạm vào cuối năm nay. Mạng lưới này dự kiến nâng lên 6.000 điểm vào năm 2027, phủ sóng 297 thành phố tại Trung Quốc. Ưu điểm lớn nhất của công nghệ này là tốc độ: quá trình thay một bộ pin đã cạn bằng pin đầy diễn ra tự động tại trạm chỉ mất khoảng 100 giây, tương đương thời gian đổ nhiên liệu truyền thống.

Bên cạnh Mercury, danh mục xe năng lượng mới (NEV) dành riêng cho Trung Quốc của Hyundai còn có nhiều cái tên khác. Hãng sẽ mở bán phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động của mẫu Ioniq V vào năm sau, tiếp nối bằng phiên bản thương mại của mẫu xe ý tưởng Earth vào năm 2028 và hai mẫu xe năng lượng mới khác dự kiến ra mắt vào năm 2029.

Xét tới việc Ioniq V từng có tên gọi khi ở bản ý tưởng là Venus, rất có thể mẫu xe SUV thuần điện cỡ nhỏ Hyundai Ioniq Mercury hoàn toàn mới này sau khi sản xuất thương mại sẽ được gọi là Ioniq M.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV thuần điện Hyundai Ioniq Mercury Concept.