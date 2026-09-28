[GALLERY] Hyundai SantaFe 2027 hé lộ phác hoạ, ra mắt khoảng cuối năm nay

Theo bản dựng, Hyundai SantaFe facelift có thể chuyển sang phong cách thiết kế gọn gàng và hiện đại hơn. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha thanh mảnh, đèn LED định vị đặt dọc ở hai bên và lưới tản nhiệt dạng các thanh nằm ngang.

Cản trước của mẫu SUV Hyundai SantaFe 2027 thế hệ mới này được tạo hình vuông vức, kết hợp các mảng ốp màu tối nhằm duy trì vẻ khỏe khoắn đặc trưng của một mẫu SUV.

Hai bên thân xe được tiết chế các đường nét, trong khi phần đuôi dự kiến sử dụng đèn hậu dạng dọc kết nối bằng dải đèn ngang, tạo hiệu ứng thị giác liền mạch. Lưu ý, đây là ảnh phác họa không chính thức của NYMammoth, không phải hình ảnh thiết kế được Hyundai xác nhận.

Bên cạnh thiết kế, một thay đổi đáng chú ý được đề cập trên Santa Fe facelift liên quan đến hệ truyền động. Các phiên bản sử dụng động cơ 2.5L tăng áp dự kiến chuyển từ hộp số ly hợp kép 8 cấp (DCT) sang hộp số tự động sử dụng biến mô.

Trong khi đó, phiên bản Hyundai SantaFe hybrid thế hệ mới dự kiến tiếp tục sử dụng động cơ 1.6L tăng áp kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

SantaFe thế hệ mới được kỳ vọng ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Trước khi Hyundai công bố chính thức, những hình ảnh chạy thử và bản phác họa hiện tại vẫn chỉ mang tính tham khảo về hướng thiết kế của mẫu SUV này.

Video: Hé lộ mẫu xe SUV Hyundai SantaFe thế hệ mới.