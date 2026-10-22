[GALLERY] Hyundai ra mắt sedan Elantra bản thể thao đặc biệt N Monochrome

Tại thị trường nội địa Hàn Quốc, dòng sedan hạng C Elantra tiêu chuẩn (tên gọi Avante) đã bước sang thế hệ mới, tuy nhiên phiên bản hiệu năng cao N vẫn ở đời cũ. Do đó, phiên bản Hyundai Elantra N Monochrome được xem như bước đệm chia tay trước khi thế hệ Elantra N hoàn toàn mới chính thức xuất hiện vào năm 2027.

Thiết kế ngoại thất của Elantra N Monochrome 2026 đặc biệt loại bỏ hoàn toàn các chi tiết điểm nhấn màu đỏ quen thuộc trên bộ bodykit N. Thay vào đó, bộ khí động học được sơn cùng màu thân xe. Mâm xe sử dụng loại hợp kim rèn phối màu đen đồng bộ với heo phanh phía trong.

Cản trước của mẫu sedan thể thao Elantra N Monochrome đặc biệt này được bổ sung thêm mảng ốp màu đen nằm giữa các hốc gió. Phiên bản đặc biệt này chỉ cung cấp hai lựa chọn màu sơn ngoại thất gồm Đen Abyss Black Pearl và Xanh Performance Blue.

Bên cạnh bản tiêu chuẩn Basic Trim, Hyundai mang đến bản cao cấp Upper Trim bổ sung cánh gió phía sau bằng sợi carbon thiết kế mới cùng ốp gương chiếu hậu đồng màu, dù kích thước cánh gió đã được làm tiết chế hơn so với bản Elantra N TCR đua chuyên nghiệp.

Khoang nội thất được phủ chất liệu Alcantara tại các vị trí như ghế ngồi, ốp cửa, vô-lăng và bệ tỳ tay trung tâm. Điểm nhấn cabin nằm ở các đường chỉ khâu màu xanh nhạt tương phản kết hợp cùng hệ thống nút bấm màu đen trên vô-lăng.

Elantra N Monochrome không có sự nâng cấp nào về cơ khí so với bản Elantra N tiêu chuẩn. Xe tiếp tục trang bị động cơ xăng 2.0L tăng áp 4 xi-lanh, sản sinh công suất tối đa 286 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 392Nm. Sức mạnh được gửi tới cầu trước thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp.

Sự xuất hiện của Elantra N Monochrome cũng được dự đoán là tín hiệu mở đường cho dòng sản phẩm N Lite mà hãng đang lên kế hoạch phát triển, nằm giữa phân khúc N Line và N thuần túy.

Dù vẫn thuộc nhóm xe N hiệu suất cao, Elantra N Monochrome cho thấy Hyundai đang thử nghiệm cách tiếp cận mới về thiết kế, hướng đến những khách hàng ưu tiên trải nghiệm lái nhưng không muốn ngoại hình quá nổi bật.

Mẫu sedan thể thao Hyundai Elantra N Monochrome đặc biệt hiện chưa được công bố giá bán. Xe sẽ được mở bán trước tiên tại Hàn Quốc, Canada và Australia trước khi mở rộng sang các thị trường quốc tế khác.

Video: Giới thiệu Hyundai Elantra N Monochrome 2026 đặc biệt.