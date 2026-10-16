[GALLERY] Hyundai Palisade Hybrid 2026 chốt giá từ 1,499 tỷ tại Việt Nam

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Palisade Hybrid hoàn toàn mới được phân phối với ba phiên bản, gồm Prestige, Calligraphy 8 chỗ và Calligraphy 7 chỗ. Giá bán từng phiên bản như sau: Hyundai Palisade Hybrid Prestige 2026 giá 1.499 tỷ đồng; Palisade Hybrid Calligraphy (8 chỗ) giá 1.689 tỷ đồng; Palisade Hybrid Calligraphy (7 chỗ) giá 1.699 tỷ đồng.

Hyundai Palisade Hybrid 2026 được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Bold Premium, với kiểu dáng vuông vức và nhiều đường nét thẳng. Phần đầu xe nổi bật với nắp ca-pô đặt cao, cụm đèn LED định vị ban ngày bố trí theo phương dọc, kết hợp dải đèn ngang ở trung tâm.

Phía sau alisade Hybrid 2026 sử dụng cụm đèn LED đặt dọc, đồng bộ với thiết kế phía trước. Xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 5.065 x 1.980 x 1.805 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.970 mm. So với thế hệ trước, chiều dài tổng thể tăng 70 mm và trục cơ sở tăng khoảng 20 mm.

Thân xe được thiết kế các vòm bánh mở rộng hơn, kết hợp bộ mâm hợp kim 21 inch. Thiết kế trụ D và các ô cửa kính lớn được điều chỉnh nhằm cải thiện tầm nhìn và không gian cho hành khách ở hàng ghế thứ ba. Theo Hyundai, hệ số cản không khí của xe đạt Cd 0,31.

Bên trong nội thất, khu vực bảng táp-lô nổi bật với cụm màn hình cong toàn cảnh, gồm hai màn hình 12,3 inch nối liền. Xe còn được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD kích thước 12 inch. Vô-lăng ba chấu kết hợp cần số điện tử đặt phía sau vô-lăng, giúp giải phóng không gian ở khu vực bệ trung tâm.

Hệ thống điều hòa sử dụng kết hợp nút bấm vật lý và điều khiển cảm ứng. Tùy phiên bản, Palisade Hybrid có cấu hình 7 hoặc 8 chỗ ngồi. Xe được trang bị hệ thống ghế Relaxation Seats bọc da Nappa, tích hợp đệm đỡ bắp chân, chức năng sưởi và thông gió.

Các tiện nghi khác được Hyundai công bố gồm hệ thống âm thanh Bose 14 loa, đèn viền nội thất, kính cách âm hai lớp và 6 cổng sạc USB Type-C với công suất lên tới 100 W, bố trí tại cả ba hàng ghế.

Đáng chú ý, xe còn có hệ thống rửa camera sau tự động, giúp làm sạch ống kính khi bám bụi hoặc nước mưa, hỗ trợ duy trì khả năng quan sát. Về an toàn, Hyundai Palisade Hybrid được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái Hyundai SmartSense, sử dụng hệ thống 5 radar kết hợp camera để nhận diện và hỗ trợ xử lý các tình huống giao thông.

Điểm đáng chú ý trên Hyundai Palisade Hybrid thế hệ mới là hệ truyền động Smartstream 2.5 T-GDi Hybrid, kết hợp động cơ xăng tăng áp 2.5L với hai mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp. Hệ thống cho tổng công suất 334 PS (khoảng 329 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 460 Nm.

Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp được công bố từ 6,1 lít/100 km, theo chứng nhận của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Palisade Hybrid mới còn được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian HTRAC điều khiển điện tử, các chế độ lái Eco, Sport, My Drive và hệ thống kiểm soát đa địa hình với ba chế độ Snow, Mud và Sand.

Hyundai áp dụng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km đối với xe và 8 năm hoặc 160.000 km đối với hệ thống pin, tùy điều kiện nào đến trước. Những khách hàng đã đặt cọc trước thời điểm công bố giá chính thức được tặng một năm bảo hiểm vật chất xe.

Video: Đánh giá Hyundai Palisade Hybrid 2026 tại Việt Nam.