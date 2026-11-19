Hyundai đã chính thức hé lộ Neira - mẫu MPV thuần điện 7 chỗ dành cho thị trường Indonesia. Không khó để nhận ra đây là mẫu xe có quan hệ mật thiết với Kia Carens Clavis EV đang được phân phối tại thị trường Ấn Độ. Hyundai Neira sẽ chính thức được mở cọc tại triển lãm Gaikindo Auto Week 2026, diễn ra tại Indonesia từ ngày 20-29/11 tới đây.

Neira là mẫu MPV thuần điện 7 chỗ đầu tiên của Hyundai được sản xuất tại Indonesia. Xe từng xuất hiện dưới dạng nguyên mẫu tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026 diễn ra vào tháng 8 năm nay. Phiên bản thương mại của Neira hiện đã sẵn sàng mở rộng danh mục sản phẩm xe điện của Hyundai tại quốc gia Đông Nam Á này.

Nhìn tổng thể, mẫu xe MPV thuần điện Hyundai Neira 2027 mới sở hữu phong cách thiết kế tương tự người anh em cùng tập đoàn Kia Carens Clavis EV. Phần đầu xe, Hyundai Neira sở hữu thiết kế mặt ca-lăng đóng kín, dải đèn LED vắt ngang và các cụm đèn bố trí theo chiều dọc. Cản trước được thiết kế lại với tấm ốp màu bạc nổi bật, tạo cảm giác bề thế hơn.

Vòng sang bên sườn, có thể bắt gặp bộ mâm hợp kim hai tông màu, tay nắm cửa mạ crôm, các chi tiết ốp thân xe được tinh chỉnh và thanh giá nóc. Xe được trang bị cụm đèn hậu LED đặt dọc được nối liền bằng một dải đèn thanh mảnh trên cửa cốp. Cản sau được thiết kế lại cùng logo Hyundai góp phần tạo nên sự khác biệt về diện mạo so với Kia Carens Clavis EV.

Bước vào khoang nội thất, mối liên hệ với giữa Hyundai Neira và Kia Carens Clavis EV càng trở nên rõ ràng hơn. Tại đây, cách bố trí mặt táp-lô gần như giống hệt nhau với cụm màn hình kép 12,3 inch, bảng điều khiển điều hòa riêng biệt và bệ trung tâm dạng nổi.

Hyundai đã bổ sung vô lăng với họa tiết 4 chấm đặc trưng thay cho logo hãng cùng nội thất màu đen chủ đạo. Tuy nhiên, cấu trúc tổng thể của nội thất vẫn khá quen thuộc. Phiên bản nguyên mẫu từng được trưng bày tại Triển lãm GIIAS 2026 sở hữu cấu hình nội thất 7 chỗ ngồi, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hành khách khi ra/vào hàng ghế thứ ba.

Những trang bị nổi bật của Hyundai Neira bao gồm công nghệ kết nối xe thông minh Hyundai Bluelink và hệ thống giám sát điểm mù, cho phép hiển thị trực tiếp hình ảnh từ camera trên cụm đồng hồ. Hyundai cũng cho biết Neira sẽ có khoảng sáng gầm cao hơn để thích ứng với nhiều điều kiện đường sá khác nhau.

Hyundai hiện chưa công bố dung lượng pin, công suất mô-tơ điện hay phạm vi hoạt động của Neira. Tuy nhiên, với những điểm tương đồng với Carens Clavis EV, mẫu MPV thuần điện dành cho thị trường Indonesia nhiều khả năng sẽ chia sẻ nền tảng và hệ truyền động điện với xe của Kia.

Sau Indonesia, mẫu xe MPV thuần điện Hyundai Neira có thể sẽ được xuất khẩu sang những thị trường Đông Nam Á khác. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu MPV thuần điện 7 chỗ này cũng được bán tại Việt Nam trong tương lai.

Video: Xem chi tiết Hyundai Neira thuần điện mới.