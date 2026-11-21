Tại triển lãm Los Angeles 2026 đang diễn ra tại Mỹ, thương hiệu xe sang thuộc tập đoàn Hyundai đã chính thức ra mắt toàn cầu mẫu sedan Genesis G80 Hybrid 2027 mới. Đây là mẫu xe đánh dấu việc áp dụng hệ động lực hybrid thế hệ mới của hãng trên một mẫu sedan với kiến trúc dẫn động cầu sau đặt dọc.

Về ngoại thất, G80 Hybrid dựa trên thân xe kéo dài của G80- Electrified chạy điện trước đó, vì vậy nó có chiều dài tổng thể tăng thêm 130mm so với bản tiêu chuẩn.

Mẫu xe sedan hạng sang Genesis G80 Hybrid 2027 của thương hiệu Hàn Quốc sở hữu lưới tản nhiệt thiết kế mới với họa tiết G-Matrix 3D, đi kèm các tùy chọn mâm 18 inch và 20 inch kiểu dáng mới. Bảng màu ngoại thất bổ sung ba màu mới gồm xám Wadden Gray, xanh Milos Blue và đỏ Barolo Red.

Bên cạnh đó, G80 Hybrid cũng có phiên bản Prestige Black với toàn bộ chi tiết nội ngoại thất màu đen, mâm hợp kim đen và ốp gỗ tần bì đen (Black Ash Wood). Khoang nội thất của G80 Hybrid sử dụng màn hình OLED kích thước 27 inch tích hợp cụm đồng hồ và hệ thống dẫn đường.

Tùy theo cấu hình, xe có tùy chọn ghế bọc da Nappa, ghế hành khách phía trước Ergo-Motion, cửa sổ trời Vision Roof, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen, chìa khóa kỹ thuật số Genesis Digital Key 2 Premium, tính năng kiểm soát tiếng ồn chủ động trên đường (Active Noise Control-Road) và hệ thống treo điều khiển điện tử có chức năng quét mặt đường phía trước (Road Preview).

Về an toàn, G80 Hybrid trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái tiêu chuẩn bao gồm hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA 2), hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đi theo làn đường (LFA 2), hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc (HDA 2) và cảnh báo khoảng cách đỗ xe. Các tùy chọn bổ sung gồm camera 360 độ, hiển thị điểm mù trên màn hình và hỗ trợ tránh va chạm khi đỗ xe.

Genesis G80 Hybrid sử dụng hệ thống 2.5 Turbo Hybrid theo cấu hình song song, bao gồm động cơ xăng tăng áp 2.5 lít kết hợp cùng một mô-tơ khởi động kiêm máy phát và một mô-tơ dẫn động. Hệ thống này đi kèm hộp số tự động 7 cấp tích hợp tính năng phanh tái tạo năng lượng có thể điều chỉnh.

Tổng công suất của xe đạt 347 mã lực (tăng gần 16% so với bản máy xăng) và mô-men xoắn cực đại 530Nm. Theo thử nghiệm nội bộ của hãng, mức tiêu thụ nhiên liệu của G80 Hybrid cải thiện 30% so với phiên bản động cơ xăng tương đương, giúp quãng đường di chuyển ước tính vượt mức 800km.

G80 Hybrid được trang bị bộ pin hybrid làm mát bằng chất lỏng đầu tiên của Tập đoàn Hyundai, giúp tản nhiệt độ hiệu quả để tăng công suất xả tối đa. Xe tích hợp chế độ thuần điện (EV Mode) và công nghệ giảm chấn trục khuỷu mới nhằm giảm rung động và tiếng ồn. Ngoài ra, hệ thống còn có các tính năng chuyên biệt như Stay Mode, Hierarchical Predictive Control... Mức giá xe hiện chưa được công bố chính thức.

Video: Giới thiệu Genesis GV80 & G80 Hybrid 2027 mới.