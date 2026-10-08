[GALLERY] Hyundai Elantra thế hệ mới bị chê 'giá chát' nhưng vẫn đắt khách

Trước thời điểm mở bán, Avante thế hệ mới từng nhận nhiều ý kiến trái chiều tại Hàn Quốc do giá bán tăng đáng kể. Giá khởi điểm của mẫu sedan vượt 23,9 triệu won (khoảng 22.350 USD), trong khi phiên bản hybrid cao cấp có giá khoảng 42 triệu won (khoảng 31.300 USD).

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh tháng 9 cho thấy sức hút của mẫu xe vẫn khá lớn. Trong tháng đầu tiên được giao xe trên diện rộng, Avante thế hệ mới đạt 6.945 xe, chiếm phần lớn trong tổng doanh số 7.305 xe của dòng Avante.

Với kết quả này, Avante đứng thứ ba toàn thị trường, chỉ sau Hyundai The New Grandeur với 8.898 xe và Kia Sorento với 6.957 xe. Kia Sportage và Seltos lần lượt đứng ở vị trí thứ tư và thứ năm với doanh số 5.497 và 5.042 xe. Đáng chú ý, doanh số tháng 9 của Avante thế hệ mới chủ yếu đến từ các phiên bản động cơ xăng, trong khi phiên bản hybrid chưa được giao tới khách hàng.

Khi sản lượng hybrid được tăng lên và hoạt động giao xe diễn ra mạnh hơn trong quý IV, doanh số Avante được kỳ vọng còn dư địa tăng. Tại Hàn Quốc, xe hybrid đang nhận được sự quan tâm lớn và thường đóng góp tỷ trọng đáng kể trong doanh số của Avante.

Mức tăng giá không ngăn được Avante duy trì sức hút trong bối cảnh phân khúc sedan hạng C tại Hàn Quốc ngày càng thu hẹp. Kia không bán K4 tại thị trường nội địa, trong khi K3 đã dừng sản xuất. Những mẫu xe như Chevrolet Cruze hay Renault SM3 cũng không còn hiện diện.

Bên cạnh đó, kích thước nhỏ gọn vẫn là lợi thế đối với người dùng tại các đô thị đông đúc, nơi những bãi đỗ xe chật hẹp và đường phố nhỏ khiến một mẫu sedan cỡ nhỏ dễ sử dụng hơn.

Hyundai cũng bổ sung một số trang bị an toàn và tiện nghi trước đây là tùy chọn thành trang bị tiêu chuẩn, qua đó phần nào bù đắp mức tăng giá niêm yết. Kết quả tháng 9 cho thấy Avante thế hệ mới đang có màn khởi đầu đáng chú ý tại thị trường Hàn Quốc.

Bất chấp những tranh luận về giá bán, mẫu xe sedan này vẫn đang có mức doanh số khá tích cực. Những tháng tiếp theo, đặc biệt khi phiên bản hybrid được giao rộng rãi, sẽ cho thấy liệu mẫu sedan này có thể tiếp tục thu hẹp khoảng cách với các mẫu xe dẫn đầu hay không.

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