Không lâu sau khi Avante thế hệ hoàn toàn mới được giới thiệu tại Hàn Quốc, Hyundai đã chính thức trình làng Elantra mới dành cho thị trường Mỹ tại Triển lãm Ô tô Los Angeles 2026. Đây là mẫu xe đóng vai trò quan trọng đối với thương hiệu Hàn Quốc. Trong năm 2025, Hyundai đã bán được 148.200 chiếc Elantra thế hệ cũ, đưa mẫu xe trở thành sản phẩm bán chạy thứ hai của hãng.

Hyundai kỳ vọng thế hệ mới sẽ tiếp tục nhận được sự đón nhận tương tự phiên bản tiền nhiệm. Những điểm nhấn ngoại thất đáng chú ý của Hyundai Elantra 2027 bao gồm cản trước và cụm đèn pha LED đầy ấn tượng, các vòm bánh xe mở rộng cùng thiết kế đuôi xe phá cách. Các tùy chọn màu sắc mới bao gồm xanh Graphene Green, xanh Kodiak Blue, Quantum Metal và đỏ Volcanic Red.

Không chỉ ngoại thất, khoang nội thất của Elantra thế hệ mới cũng có sự khác biệt rõ rệt so với phiên bản tiền nhiệm. Cùng với Tucson thế hệ hoàn toàn mới, Elantra sẽ nằm trong số những mẫu xe Hyundai đầu tiên tại Mỹ được áp dụng phong cách thiết kế nội thất hoàn toàn mới của hãng.

Trung tâm của khoang cabin được thiết kế lại là màn hình thông tin giải trí Pleos Connect kích thước lớn, chạy trên hệ điều hành Android Automotive OS và tích hợp phần lớn các chức năng cài đặt, điều khiển phương tiện. Màn hình này hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) và trợ lý giọng nói trí dùng tuệ nhân tạo Gleo AI của Hyundai.

Những thay đổi trong khoang cabin không chỉ dừng lại ở màn hình. Xe còn được trang bị vô lăng, mặt táp-lô và khu vực bệ điều khiển trung tâm theo thiết kế thế hệ mới nhất của Hyundai. Elantra vẫn giữ lại các nút điều khiển vật lý để điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ quạt gió, cũng như chức năng sưởi/làm mát ghế trên các phiên bản cao cấp.

Mặc dù thiết kế màn hình đặt nổi trên mặt táp-lô lấy cảm hứng từ xe Tesla vẫn chưa thực sự thuyết phục nhưng ít nhất thì Hyundai cũng không chuyển toàn bộ các chức năng điều khiển lên màn hình. Phiên bản sử dụng động cơ đốt trong thuần túy sẽ được phân phối với 3 bản trang bị là SE, SEL Sport và Limited.

Bản tiêu chuẩn được trang bị mâm 16 inch, màn hình giải trí 12,9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây và hệ thống kiểm soát hành trình thông minh Smart Cruise Control tích hợp chức năng Stop & Go. Những nâng cấp đáng chú ý trên phiên bản SEL Sport bao gồm mâm 18 inch, lẫy chuyển số sau vô lăng, ghế trước có chức năng sưởi, bàn đạp hợp kim và sạc điện thoại không dây.

Phiên bản Limited được bổ sung đèn hậu LED, cửa sổ trời chỉnh điện, hệ thống chuyển số điện tử Shift-by-Wire, đèn viền nội thất, hệ thống giám sát người lái và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 12 loa. Ba phiên bản của Elantra Hybrid cũng sẽ được phân phối tại thị trường Mỹ.

Hyundai Elantra 2027 phiên bản tiêu chuẩn SE Blue sở hữu bộ mâm 17 inch cùng phần lớn các tính năng tương tự Elantra SE thông thường, bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thông minh và kính chắn gió cách âm... Cao hơn là phiên bản SEL Sport với bộ mâm 18 inch, bàn đạp hợp kim và cụm đồng hồ kỹ thuật số 9,9 inch.

Đứng đầu dòng sản phẩm Elantra Hybrid là phiên bản Limited, được bổ sung ghế trước tích hợp chức năng sưởi/thông gió, cửa sổ trời, hai đế sạc điện thoại không dây và hệ thống âm thanh 12 loa. Hyundai hiện vẫn chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức của Elantra thế hệ mới cũng như thông tin chi tiết về giá bán.

Video: Hyundai Elantra 2027 chính thức ra mắt toàn cầu.