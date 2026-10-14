[GALLERY] Hyundai Bayon 2027 ra mắt đẹp như Tucson - thêm tùy chọn hybrid

Mới đây, Hyundai đã vén màn Bayon phiên bản dành cho thị trường Ấn Độ. Cùng thời điểm đó, Hyundai Bayon 2027 dành cho thị trường châu Âu cũng ra mắt tại Triển lãm Ô tô Paris 2026. Đây là mẫu SUV cỡ B ra mắt lần đầu vào năm 2021. Phiên bản hoàn toàn mới vừa xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Paris ôm quyết tâm trở thành đối thủ khiến Ford Puma phải đau đầu.

Một trong những vũ khí chủ chốt của mẫu xe là sự thay đổi triệt để về thiết kế, khắc phục nhược điểm thiếu cá tính của thế hệ cũ. Hyundai từng tìm cách khiến Bayon thế hệ cũ trông mạnh mẽ hơn thông qua bản nâng cấp ra đời vào năm 2024. Ở thế hệ mới, xe còn tiến xa hơn với diện mạo hoàn toàn khác biệt, lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel” đang được áp dụng cho Tucson.

Do đó, không có gì bất ngờ khi Hyundai Bayon 2027 trông như phiên bản thu nhỏ của Tucson mới. Thể hiện rõ nhất qua dải đèn LED định vị ban ngày hình gậy khúc côn cầu, đường viền nắp ca-pô được nâng cao, các vòm bánh xe vuông vức và tên xe được viết bằng những ký tự cỡ lớn bên dưới logo Hyundai trên cửa cốp.

Nếu lựa chọn phiên bản N Line lần đầu tiên xuất hiện trong dòng Bayon, khách hàng sẽ có bộ body kit thể thao, bộ mâm hợp kim 18 inch và 2 ống xả phía sau. Bên trong xe cũng có các chi tiết nội thất N đặc biệt như đường chỉ khâu màu đỏ và bàn đạp ốp kim loại. Nhờ những thay đổi mạnh mẽ về ngoại thất, Hyundai Bayon 2027 trông lớn hơn đáng kể so với thế hệ cũ.

Không gian bên trong cũng được kỳ vọng sẽ rộng rãi hơn nhờ chiều dài cơ sở tăng thêm 20 mm lên 2.600 mm. Xe được trang bị 2 màn hình 12,3 inch tùy chọn, bên cạnh những tiện nghi thường thấy trên các mẫu xe lớn hơn như camera quan sát toàn cảnh hỗ trợ đỗ xe, ghế thông gió và cửa sổ trời toàn cảnh.

Hyundai Bayon còn có chìa khóa kỹ thuật số Digital Key 2, cho phép người lái sử dụng điện thoại để mở cửa và khởi động máy cùng hệ thống âm thanh Bose cao cấp. Đáng mừng là xe vẫn được trang bị các nút bấm vật lý riêng biệt trên cụm điều khiển trung tâm.

Tuy nhiên, các nút điều khiển điều hòa dạng cảm ứng có vẻ sẽ khá bất tiện khi sử dụng. Đáng tiếc là Bayon mới dường như không được trang bị hệ điều hành Pleos mới của Hyundai. Mẫu xe này cũng không có tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh. Tất cả các phiên bản của Hyundai Bayon 2027 đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước.

Động cơ tiêu chuẩn là loại máy xăng T-GDI 4 xi-lanh, dung tích 1.0L, cho công suất tối đa 89 mã lực, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Khách hàng có thể nâng cấp lên phiên bản mạnh 114 mã lực với các tùy chọn hộp số tương tự.

Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất là lần đầu tiên Bayon có phiên bản hybrid thực thụ. Theo thông tin hiện có, hệ truyền động hybrid của xe sẽ bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, tạo ra công suất tối đa 136 mã lực, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp.

Người lái có thể điều chỉnh mức độ tái tạo năng lượng phanh bằng lẫy chuyển số trên vô lăng. Trọng lượng không tải và các thông số vận hành của Hyundai Bayon Hybrid 2027 vẫn chưa được công bố.

Hyundai chỉ xác nhận hệ truyền động hybrid sẽ ảnh hưởng đến không gian khoang hành lý. Bayon mới sẽ có mặt tại các đại lý Hyundai ở châu Âu vào đầu năm 2027.

Video: Ra mắt mẫu xe Hyundai Bayon hoàn toàn mới.