[GALLERY] Hyundai Bayon 2027 nhận cọc và mở bán, nhỏ và rẻ hơn Creta

Hyundai đã mở cọc dành cho mẫu SUV cỡ nhỏ Bayon sắp ra mắt tại thị trường Ấn Độ. Thông báo này được đưa ra sau khi Hyundai công bố loạt ảnh úp mở của Bayon mới. Theo Hyundai, Bayon sẽ sở hữu chiều dài 4,2 mét đồng thời được định vị giữa Venue và Creta trong danh mục sản phẩm của hãng tại thị trường Ấn Độ.

Hãng xe Hàn cũng nhấn mạnh xe sẽ có không gian nội thất rộng rãi, mang đến sự thoải mái cho hành khách dù chiều rộng, chiều cao, chiều dài cơ sở và dung tích khoang hành lý vẫn chưa được công bố.

Những hình ảnh trước đó đã hé lộ một số chi tiết thiết kế của Hyundai Bayon mới. Theo đó, xe được trang bị nắp ca-pô dập gân thể thao, đèn LED định vị ban ngày với 2 đầu hình chữ H, vòm bánh xe hình học, ốp cửa bao quanh và giá nóc nằm ngang. Bên cạnh đó là thiết kế đèn theo mô-típ ngang-dọc và bộ mâm hợp kim phối 2 màu, đi kèm lốp 215/55 R17.

Những hình ảnh phác thảo chính thức và xe chạy thử trước đó đã hé lộ thiết kế nội thất của mẫu xe này. Tại đây, xe được trang bị mặt táp-lô nằm ngang, 2 màn hình nối liền và vô lăng với 4 chấm đặc trưng của Hyundai. Cửa sổ trời và hệ thống camera 360 độ cũng đã được phát hiện trong quá trình xe chạy thử.

Hyundai định vị Bayon là một mẫu xe đa dụng thông minh với trợ lý giọng nói AI tạo sinh tích hợp, được thiết kế để mang đến tương tác tự nhiên hơn giữa người lái và xe. Các ngôn ngữ được hỗ trợ, câu lệnh và yêu cầu kết nối vẫn chưa được công bố chi tiết.

Hyundai Bayon sẽ sử dụng động cơ xăng với tùy chọn hộp số sàn và hộp số tự động biến thiên vô cấp thông minh (IVT). Nhiều khả năng xe sẽ dùng động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L tương tự loại đang trang bị cho Hyundai Creta với công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm.

Hyundai cho biết lý do lựa chọn động cơ xăng là nhằm tập trung vào khả năng vận hành êm ái, phản hồi nhanh và tiết kiệm nhiên liệu trong điều kiện sử dụng hàng ngày. Trước đó, cũng có tin đồn xe sẽ có tùy chọn động cơ chạy bằng khí nén thiên nhiên CNG với bình chứa đặt dưới gầm nhưng thông tin này chưa được công bố.

Mẫu SUV Bayon mới của Hyundai được phát triển trên nền tảng khung gầm Global K Enhanced Platform. Đây là khung gầmđược thiết kế nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn 5 sao tại Ấn Độ.

Hyundai đã xác nhận Bayon sẽ ra mắt thị trường Ấn Độ trong mùa lễ hội năm nay. Trong khi đó, Hyundai Bayon toàn cầu sẽ ra mắt thị trường châu Âu tại Triển lãm Ô tô Paris 2026 khai mạc vào ngày 12/10 tới đây.

Video: Hé lộ Hyundai Bayon 2027 sắp ra mắt.