[GALLERY] Hot girl 9X đời đầu Nam Thương gây bất ngờ với mái tóc ngắn cá tính

Nam Thương gây chú ý với diện mạo mới khi cắt ngắn mái tóc vốn đã gắn bó với cô trong thời gian dài. Kiểu tóc bob ôm gọn gương mặt khiến hot girl 9X trông cá tính hơn hẳn.

Trước đó, Nam Thương thường xuất hiện với mái tóc dài, tạo cảm giác nữ tính và dịu dàng. Gương mặt bầu bĩnh, trẻ trung cũng là một trong những nét giúp cô được chú ý từ những năm đầu nổi tiếng.

Lần thay đổi diện mạo này được Nam Thương thực hiện trước chuyến đi xem concert của The Weeknd - thần tượng mà cô yêu thích. Mái tóc ngắn kết hợp cùng trang phục ánh kim tạo nên hình ảnh phóng khoáng, nổi bật hơn thường ngày.

Không cần tạo kiểu cầu kỳ, tóc ngắn vẫn giúp Nam Thương mang đến cảm giác mới mẻ. Cô lựa chọn thêm mũ bucket và phụ kiện ánh kim để hoàn thiện tổng thể.

Trong những khoảnh khắc ngoài khu vực concert, hot girl 9X thoải mái tạo dáng với phong cách trẻ trung. Kiểu tóc mới cũng làm rõ hơn đường nét gương mặt vốn là đặc điểm dễ nhận ra của cô.

So với hình ảnh mái tóc dài quen thuộc, lần “xuống tóc” này khiến phong cách của Nam Thương trở nên cá tính và năng động hơn.

Nam Thương tên đầy đủ Nguyễn Nam Thương, sinh năm 1995. Cô từng được truyền thông gọi là “cô gái mặt vuông xinh nhất làng hot girl Việt” nhờ nét mặt bầu bĩnh và khác với chuẩn V-line từng thịnh hành.

Ngoài vai trò người mẫu ảnh, Nam Thương từng hoạt động kinh doanh và được nhiều khán giả biết đến với hình ảnh một hot mom trẻ trung.

Năm 2015, Nam Thương kết hôn với hot boy Ba Duy. Cặp đôi từng là một trong ﻿những gia đình trẻ nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Sau nhiều năm được nhớ đến với vẻ ngoài ngọt ngào và mái tóc dài, lần thay đổi này cho thấy một hình ảnh khác của Nam Thương: vẫn trẻ trung nhưng cá tính và phóng khoáng hơn. Ảnh: gnouhtman