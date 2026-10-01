[GALLERY] Honda ra mắt Prelude Limited Edition sơn độc quyền, phanh Brembo

Honda vừa xác nhận Prelude 2027 Limited Edition sẽ được phân phối tại châu Âu, sau khi phiên bản đặc biệt này được giới thiệu tại Nhật Bản hồi tháng 6. Điểm nhận diện chính của phiên bản Limited Edition là màu sơn Premium Crystal Garnet Metallic.

Theo Honda, màu sơn Premium Crystal Garnet Metallic độc quyền này được thiết kế để bắt sáng và làm nổi bật các đường nét trên thân xe Prelude Limited Edition phiên bản đặc biệt.

Bên cạnh màu sơn, Prelude Limited Edition còn sở hữu một số chi tiết ngoại thất riêng như điểm nhấn màu đỏ trên cản trước và sau, cùm phanh Brembo màu đỏ cùng bộ mâm hợp kim 19 inch màu đen phay sáng.

Những thay đổi trên Honda Prelude 2027 Limited Edition phiên bản đặc biệt tiếp tục được thể hiện trong cabin. Honda sử dụng chất liệu màu đỏ Bordeaux cho táp-lô, ghế ngồi, ốp cửa và cụm điều khiển trung tâm.

Khoang nội thất còn có đường chỉ khâu tương phản, logo Prelude thêu trên táp-lô và các chi tiết màu đỏ trên thảm sàn. Về hệ truyền động, Prelude Limited Edition không có nâng cấp riêng. Xe tiếp tục sử dụng hệ thống hybrid gồm động cơ xăng 4 xi-lanh 2.0L kết hợp hai mô-tơ điện.

Tại châu Âu, hệ thống này cho công suất 181 mã lực, thấp hơn mức 200 mã lực được công bố tại Nhật Bản và Mỹ. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hệ thống S+ Shift của Honda. Công nghệ này mô phỏng cảm giác chuyển số của hộp số truyền thống và cho phép người lái thao tác thông qua lẫy chuyển số phía sau vô-lăng.

Honda chưa phát triển phiên bản Prelude Type R, nhưng Prelude được thừa hưởng một số trang bị phần cứng từ Civic Type R, gồm hệ thống treo trước hai trục, giảm xóc thích ứng và phanh Brembo phía trước.

Không mang cấu hình Type R, Prelude hướng tới nhóm khách hàng muốn một mẫu coupe có khả năng vận hành thú vị nhưng không nhất thiết cần thiết kế quá hầm hố hay hộp số sàn.

Tại Mỹ, Prelude ghi nhận 2.077 xe được bán ra trong 7 tháng đầu năm nay, cao hơn Subaru BRZ với 1.785 xe. Trong khi đó, Mazda MX-5 đạt 5.984 xe. Tuy nhiên, khách hàng Mỹ sẽ chưa có cơ hội sở hữu Prelude Limited Edition với màu sơn đặc biệt này.

Theo đại diện Honda Mỹ cho biết kế hoạch sản phẩm và các phiên bản đặc biệt có thể khác nhau giữa các thị trường, đồng thời xác nhận hãng chưa có kế hoạch cung cấp màu sơn này tại Mỹ vào thời điểm hiện tại.

Video: Giới thiệu xe thể thao Honda Prelude 2027 Limited Edition.