[GALLERY] Honda ra mắt ADV và Forza 350 bản Rồng giới hạn, hơn 158 triệu đồng

Thương hiệu xe máy đến từ Nhật Bản đã khoác lên chiếc xe tay ga Honda ADV350 và Forza 350 2026 một diện mạo đậm chất Trung Quốc, với phiên bản giới hạn chỉ 1.000 chiếc, nổi bật với họa tiết lấy cảm hứng từ loài rồng truyền thống Trung Quốc và các chi tiết độc quyền.

Được ra mắt tại Triển lãm Xe máy Trung Quốc 2026 ở Trùng Khánh, phiên bản giới hạn ADV350 nổi bật so với phiên bản thông thường nhờ họa tiết mang chủ đề phương Đông cầu kỳ, lấy cảm hứng từ phong cách nghệ thuật truyền thống, kết hợp với bộ vành xe được hoàn thiện đặc biệt.

Kết quả là một diện mạo khác biệt hơn, được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc. Phiên bản đặc biệt của mẫu Honda ADV350 2026 sẽ có giá bán 42.480 nhân dân tệ (tương đương khoảng 164,5 triệu đồng). Về mặt cơ khí, phiên bản giới hạn không có thay đổi nào.

Xe vẫn được trang bị động cơ eSP+ xi-lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng 330cc, sản sinh công suất 29,38PS tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 31,8Nm tại 5.500 vòng/phút. Công suất được truyền qua hộp số CVT dây đai đến bánh sau, và hệ thống phanh sử dụng đĩa thủy lực đơn trước và sau, với ABS hai kênh là trang bị tiêu chuẩn.

Mẫu ADV350 sử dụng phuộc trước dạng ngược và giảm xóc sau có bình chứa dầu, trong khi kính chắn gió điều chỉnh được 180mm giúp chắn gió tốt hơn. Khoảng sáng gầm xe là 155mm, chiều cao yên xe là 795mm và trọng lượng khô là 188kg với bình xăng dung tích 11,7 lít.

Kích thước bánh xe và lốp là 120/70-15 ở phía trước và 140/70-14 ở phía sau. Trang bị bao gồm màn hình TFT màu 7 inch, hệ thống kiểm soát mô-men xoắn có thể lựa chọn của Honda (HSTC), ABS, điều khiển bằng chìa khóa thông minh, kết nối điện thoại thông minh Honda RoadSync, hệ thống giám sát áp suất lốp và tay nắm sưởi ấm 5 cấp độ.

Khoang chứa đồ dưới yên xe dung tích 48 lít đủ chỗ cho hai mũ bảo hiểm full-face, cùng với một ngăn chứa đồ phía trước và cổng sạc Type-C. Honda cũng cho ra mắt phiên bản giới hạn NSS350 (Forza 350 ở thị trường quốc tế), cũng chỉ sản xuất 1.000 chiếc.

Honda Forza 350 2026 có giá 40.980 nhân dân tệ (khoảng 158,7 triệu đồng), mẫu xe này cũng được thiết kế đồ họa lấy cảm hứng từ rồng Trung Quốc nhưng mang phong cách đường phố hơn. NSS350 sử dụng chung động cơ 330 cc và các trang bị điện tử chính với ADV350, trong khi trọng lượng chỉ 185kg và chiều cao yên thấp hơn, chỉ 780mm.

Video: Giới thiệu mẫu xe tay ga Honda Forza 350 thế hệ mới.