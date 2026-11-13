[GALLERY] Honda HR-V TrailSport sắp ra mắt Thái Lan, 'đấu' Toyota Yaris Cross

Mẫu xe SUV đô thị Honda Vezel thế hệ mới (hay Honda HR-V e bản TrailSport) đã được hé lộ tại Nhật Bản và đang chuẩn bị ra mắt thị trường Thái Lan. Đây là phiên bản được thiết kế theo phong cách Adventure, tập trung vào những thay đổi về diện mạo ngoại thất và trang trí nội thất.

Về ngoại hình, Honda HR-V e TrailSport 2027 nổi bật với các chi tiết màu cam trên lưới tản nhiệt và khu vực đèn sương mù phía trước. Xe còn được bổ sung thanh giá nóc dạng nâng cao, hoàn thiện bằng màu đen bóng nhằm tăng vẻ khỏe khoắn.

Ngoài ra những chi tiết ốp nhựa tại cản trước, cản sau và vòm bánh xe được chuyển sang màu tương đồng với thân xe. Cách phối màu mới giúp ngoại hình liền mạch hơn, đồng thời giữ lại nét khỏe khoắn đặc trưng của mẫu SUV.

Xe còn có bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế mới, với bề mặt gia công dạng diamond-cut. Các chi tiết tối màu tạo điểm nhấn thể thao mà không cần thay đổi cấu trúc thân xe. Đây là gói phụ kiện lắp đặt tại đại lý, không phải phiên bản hiệu suất cao hoàn toàn mới.

Bên trong khoang lái, mẫu SUV này sử dụng ghế bọc vật liệu FABTECT có khả năng chống nước và chống bám bẩn. Các điểm nhấn khác gồm dây đai an toàn màu cam, vô lăng với đường chỉ khâu cùng màu và logo TrailSport trên bảng táp-lô.

Cửa gió điều hòa hàng ghế sau và hai cổng sạc USB-C cũng được bổ sung thành trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dải sản phẩm. Phiên bản cao cấp của Honda HR-V e TrailSport cũng được trang bị ghế trước có chức năng sưởi.

Honda chưa thay đổi hệ truyền động của HR-V trong lần cập nhật này. Mẫu SUV tiếp tục có hai tùy chọn động cơ, gồm máy xăng 1.5L và hệ truyền động hybrid e 1.5L. Tùy phiên bản, xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh AWD.

Tại Nhật Bản, Honda Vezel 2027 có giá khởi điểm 2.777.500 yen (khoảng 458 triệu đồng) cho phiên bản G 4WD. Bản cao cấp nhất e Z PLaY Package 4WD có giá 3.885.200 yen, tương đương khoảng 640 triệu đồng.

Theo kế hoạch, Honda HR-V e TrailSport sẽ được giới thiệu tại Thái Lan vào ngày 2/12/2026, cùng với phiên bản HR-V e RS S+ Shift tại triển lãm Motor Expo 2026. Đây cũng chính là mẫu xe được bán dưới tên HR-V tại Việt Nam và một số thị trường khác.

Video: Đánh giá Honda HR-V RS e:HEV thế hệ mới tại Việt Nam.