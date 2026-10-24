[GALLERY] Honda HR-V 2027 nâng cấp nhẹ - thêm màu mới, từ 457 triệu đồng

Honda vừa công bố những nâng cấp mới cho mẫu SUV đô thị Vezel (hay HR-V tại Việt Nam) 2027 tại thị trường Nhật Bản. Dù thiết kế tổng thể vẫn giữ nguyên từ bản nâng cấp giữa vòng đời năm 2024, thế hệ thứ ba của Honda HR-V tiếp tục được duy trì sức hút bằng những thay đổi chi tiết nhỏ và gói phụ kiện ngoại thất mới.

Điểm thay đổi dễ nhận biết trên tất cả các phiên bản Honda Vezel 2027 là phần chóa đèn chiếu sáng phía trước được làm tối màu, mang lại vẻ ngoài cá tính hơn. Ở các biến thể cao cấp như e:HEV Z và gói Play Package, toàn bộ phần ốp nhựa bảo vệ quanh hốc bánh và cản xe trước/sau chuyển sang sơn cùng màu thân xe thay vì để nhựa đen nguyên bản.

Đáng chú ý nhất trong đợt cập nhật này là sự xuất hiện của gói phụ kiện Black Sport Style lắp đặt tại đại lý trên Honda Vezel 2027, nó thay thế cho các phong cách Urban, Sports, Casual và Active trước đây.

Gói trang bị này bổ sung lưới tản nhiệt sơn đen với họa tiết mới, phần cản trước và cản sau kéo dài tích hợp các chi tiết mạ chrome tối màu, ốp gương chiếu hậu cùng cánh gió sau màu đen. Bộ mâm hợp kim 18 inch phay bóng kim cương hoàn thiện diện mạo thể thao cho xe.

Biến thể e:HEV X có thêm tính năng sưởi ghế trước. Bản Play Package cao cấp nhất sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh hai mảnh, hệ thống camera toàn cảnh và dàn âm thanh 10 loa. Hệ động lực và nền tảng khung gầm phát triển chung với mẫu Honda Fit/Jazz không đổi.

Xe có hai tùy chọn động cơ gồm máy xăng 1.5L và động cơ hybrid tự sạc e:HEV 1.5L. Phiên bản thuần máy xăng chỉ đi kèm hệ dẫn động bốn bánh 4WD và hộp số CVT, trong khi bản e:HEV cung cấp cả hai tùy chọn dẫn động cầu trước FWD hoặc dẫn động bốn bánh 4WD.

Gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing tiếp tục được trang bị cho mẫu SUV cỡ B này, gồm có hệ thống hỗ trợ lái khi tắc đường Traffic Jam Assist, đèn pha thích ứng, giảm thiểu thiệt hại khi đạp nhầm chân ga, phanh giảm thiểu va chạm, hạn chế tăng tốc đột ngột khi tiến/lùi...

Ngoài ra, xe còn có hệ thống hỗ trợ đánh lái tránh va chạm với người đi bộ, ngăn lệch làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo khi xe phía trước khởi hành, nhận diện biển báo giao thông và đèn pha tự động.

Tại Nhật Bản, giá bán khởi điểm cho bản Vezel G 4WD máy xăng là 2.777.500 Yên (khoảng 457 triệu đồng). Phiên bản cao cấp nhất Vezel e:HEV Z Play Package 4WD có giá 3.885.200 Yên (khoảng 640 triệu đồng). Honda chưa công bố kế hoạch áp dụng những thay đổi này lên phiên bản HR-V bán tại thị trường Châu Âu hay Châu Á.

Video: Giới thiệu mẫu SUV Honda HR-V 2027 nâng cấp nhẹ.