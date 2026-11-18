Được phát triển cho thị trường Ấn Độ, mẫu Honda Hornet 2.0 mang đến một cách tiếp cận đáng chú ý trong phân khúc môtô thể thao dung tích dưới 200 cc: không chạy đua đơn thuần về sức mạnh động cơ mà chú trọng sự cân bằng giữa thiết kế cá tính, cảm giác điều khiển và các trang bị công nghệ hỗ trợ người lái.

Lấy cảm hứng từ phong cách Streetfighter, Honda Hornet 2.0 2026 mới sở hữu diện mạo cơ bắp với bình xăng tạo hình góc cạnh, phần đầu xe sắc sảo, hệ thống đèn chiếu sáng LED cùng những đường nét thân xe mang đậm tinh thần thể thao.

Với trọng lượng khoảng 142 kg, bình nhiên liệu dung tích 12 lít, chiều cao yên khoảng 790 mm và khoảng sáng gầm 168 mm, Honda Hornet 2.0 2026 mới sở hữu những thông số hướng đến sự cân bằng giữa khả năng điều khiển và tính tiện dụng.

Xe sử dụng màn hình màu TFT kích thước 4,2 inch, mang đến giao diện hiển thị hiện đại, tính năng kết nối Honda RoadSync cho phép liên kết xe với điện thoại thông minh tương thích, hỗ trợ những tiện ích như thông báo cuộc gọi, tin nhắn và chỉ dẫn điều hướng.

Mẫu xe môtô Honda Hornet 2.0 mới về Việt Nam được phát triển trên nền tảng khung xe dạng Diamond, kết hợp hệ thống phuộc USD phía trước và giảm xóc đơn Monoshock phía sau. Cổng sạc USB Type-C cũng được tích hợp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tử khi di chuyển.

Xe sử dụng phanh đĩa trước đường kính 276 mm và phanh đĩa sau 220 mm, đi cùng bộ lốp không săm kích thước 110/70-17 ở bánh trước và 140/70-17 ở bánh sau.

Honda Hornet 2.0 được trang bị khối động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, dung tích 184,4 cc, sử dụng hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ sản sinh công suất tối đa 12,5 kW, tương đương khoảng 17 mã lực tại 8.500 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại 15,7 Nm tại 6.000 vòng/phút. Đi kèm là hộp số 5 cấp.

Một trong những trang bị đáng chú ý là bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt Assist/Slipper Clutch, công nghệ giúp giảm lực bóp tay côn và hạn chế hiện tượng bánh sau bị giật hoặc nảy khi người lái chuyển về số thấp ở tốc độ cao.

Hệ thống ABS hai kênh hỗ trợ hạn chế nguy cơ bó cứng bánh trước và bánh sau trong những tình huống phanh mạnh, góp phần duy trì khả năng điều khiển của xe trên các bề mặt có độ bám khác nhau.

Theo cấu hình tại thị trường Ấn Độ, Honda Hornet 2.0 được giới thiệu với bốn tùy chọn màu sắc cá tính gồm Athletic Blue Metallic (xanh dương ánh kim), Radiant Red Metallic (đỏ ánh kim), Matte Axis Grey Metallic (xám mờ ánh kim) và Pearl Igneous Black (đen ngọc trai).

Honda Hornet 2.0 tại Việt Nam có giá bán lẻ khoảng 145 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Ở mức giá này, Hornet 2.0 không được định vị là lựa chọn cạnh tranh thuần túy bằng giá bán hoặc dung tích động cơ. Thay vào đó, giá trị của sản phẩm nằm ở sự kết hợp giữa thương hiệu Honda, thiết kế Streetfighter, hệ thống treo thể thao và các công nghệ hỗ trợ lái.

Video: Xem chi tiết mẫu xe môtô Honda Hornet 2.0 tại Việt Nam.