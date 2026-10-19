[GALLERY] Honda Civic e:HEV công nghệ S+ Shift ra mắt, giá từ 855 triệu đồng

Honda Civic 2026 phiên bản mới tích hợp công nghệ S+ Shift đã chính thức có mặt tại thị trường Philippines. Đây là mẫu xe thứ hai của Honda được trang bị công nghệ mô phỏng chuyển số dành riêng cho hệ truyền động hybrid, sau Prelude.

Không chỉ bổ sung Honda City bản nâng cấp vào danh mục sản phẩm, Honda Cars Philippines còn chính thức giới thiệu Honda Civic mới với công nghệ S+ Shift tại thị trường nước này. Mẫu sedan hạng C nâng cấp đã được chờ đợi kể từ khi ra mắt tại Thái Lan cách đây vài tháng.

Đáng chú ý, Civic trở thành mẫu xe thứ hai của Honda được trang bị công nghệ S+ Shift mới, vốn lần đầu xuất hiện trên Honda Prelude. S+ Shift là công nghệ do Honda phát triển dành riêng cho các mẫu xe sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV, nhằm tăng cảm giác tương tác và sự hứng thú khi lái xe.

Cụ thể, hệ thống mô phỏng cảm giác chuyển số của hộp số truyền thống có các cấp số thông qua việc thay đổi tốc độ vòng quay động cơ. Người lái có thể kích hoạt tính năng bằng nút S+ Shift đặt trên bảng điều khiển trung tâm và thao tác thông qua lẫy chuyển số phía sau vô-lăng.

Tương tự Honda City bản nâng cấp, Civic mới không có thay đổi về hệ thống truyền động. Xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng 2.0L, sản sinh công suất 139 mã lực và mô-men xoắn 182 Nm, kết hợp mô-tơ điện có công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 315 Nm.

Tuy nhiên, khác với mẫu sedan hạng B "đàn em: là City, Honda Civic 2026 không có thay đổi về thiết kế ngoại thất hay những nâng cấp đáng kể trong khoang cabin.

Không gian nội thất về cơ bản được giữ nguyên so với phiên bản trước, với điểm khác biệt là sự xuất hiện của nút kích hoạt S+ Shift trên cụm điều khiển trung tâm.

Bản RS đồng thời được bổ sung hệ thống cảnh báo điểm mù BSI và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau CTM. Ngoại thất có thêm màu xám Urban Grey Pearl, trong khi màu đỏ Ignite Red được thay bằng đỏ Blazing Red Pearl. Màu bạc Lunar Silver Metallic bị loại khỏi danh mục.

Trong khi đó, với cấu hình EL+, Honda bổ sung hai hệ thống BSI và CTM tương tự bản RS. Còn bản EL giữ nguyên trang bị. Điểm thay đổi duy nhất là hãng đã lược bớt tùy chọn màu bạc Lunar Silver Metallic.

Tại Philippines, Honda Civic S+ Shift được định vị là phiên bản cao cấp nhất trong dòng sản phẩm Civic hiện hành. Xe có giá bán lẻ đề xuất 2,08 triệu peso (tương đương 855 triệu đồng), tăng 90.000 peso so với phiên bản RS e tiêu chuẩn.

Như vậy, đợt cập nhật lần hai cho bản 2026 tập trung vào trang bị hỗ trợ lái và trải nghiệm vận hành, trong khi động cơ hybrid cùng thông số kích thước của Honda Civic e:HEV không thay đổi. Dự đoán, mẫu xe này sẽ sớm được đưa về Việt Nam.

Video: Xem trải nghiệm mẫu xe sedan Honda Civic e:HEV thế hệ mới.