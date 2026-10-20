[GALLERY] Honda City Hatchback 2026 chính thức ra mắt, từ 614-722 triệu đồng

Honda City Hatchback facelift 2026 đã ra mắt thị trường Malaysia ngày 19/10. Mẫu xe cỡ B này đã đạt doanh số cộng dồn hơn 51.000 chiếc kể từ khi ra mắt thị trường này vào cuối năm 2021. Ở phiên bản mới, Honda loại bỏ hai bản S và E, giữ lại ba phiên bản V, RS máy xăng và RS e:HEV hybrid.

Ở phiên bản mới, Honda loại bỏ hai bản S và E, giữ lại ba phiên bản V, RS máy xăng và RS e:HEV hybrid. Giá bán lần lượt là 95.900 ringgit (khoảng 600 triệu đồng), 100.900 ringgit (khoảng 632 triệu đồng) và 112.900 ringgit (khoảng 707 triệu đồng). Việc loại bỏ bản S khiến giá khởi điểm tăng 10.000 ringgit so với trước, trong khi giá ba phiên bản còn lại không đổi.

Cũng giống City Sedan, Honda City Hatchback 2026 có thiết kế đầu xe mới, một số thay đổi nhỏ về ngoại thất và nâng cấp trong khoang nội thất. Trong đó, phần đầu xe được làm sắc sảo hơn với những thay đổi bao gồm cụm đèn pha LED kép dạng projector thanh mảnh hơn và cản trước mới. Thiết kế phần dưới của cản trước sẽ thay đổi tùy theo phiên bản.

Ở phía sau, xe được trang bị bộ khuếch tán gió có thiết kế mới. Mẫu hatchback 5 cửa này cũng có các thiết kế mâm xe mới giống Honda City Sedan 2026, trong đó bản RS sử dụng vành hợp kim 16 inch sơn đen Berlina Black kết hợp bề mặt gia công tối màu.

Khoang nội thất cũng nhận được những nâng cấp tương tự Honda City Sedan 2026. Các thay đổi bao gồm màn hình cảm ứng giải trí Display Audio 10 inch lớn hơn trên những phiên bản cao cấp và ốp mặt táp-lô mới với họa tiết 3D màu bạc, đi kèm đường viền màu đỏ. Hệ thống đèn viền nội thất cũng được bổ sung, có màu đỏ hoặc xanh dương, tùy phiên bản. Riêng bản RS có thiết kế bọc ghế mới.

Cả ba phiên bản đều có màn hình giải trí 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Trong khi đó, ở Việt Nam, màn 10 inch chỉ xuất hiện trên City RS. Các trang bị khác gồm đồng hồ kỹ thuật số TFT 7 inch, cửa gió điều hòa hàng ghế sau và cổng sạc USB phía sau. Bản V có gương chiếu hậu ngoài tự động gập, trong khi hai bản RS bổ sung gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động. Bản RS e:HEV có thêm sạc điện thoại không dây.

Về an toàn, "dàn" tính năng dồi dào hơn so với Honda City đang bán ở Việt Nam. Hai bản RS được trang bị camera quan sát 360 độ. Xe tiếp tục sử dụng hệ thống ghế ULTRA Seats với bốn cách bố trí, phục vụ nhu cầu chở người hoặc hành lý.

Cả ba phiên bản đều có hệ thống cảnh báo điểm mù BSI và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Gói Honda Sensing tiếp tục hiện diện với các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn và giảm thiểu chệch làn đường. Bản RS e:HEV có thêm chức năng hỗ trợ bám theo xe phía trước ở tốc độ thấp khi sử dụng ga tự động thích ứng.

Hai bản V và RS sử dụng động cơ xăng 1.5L i-VTEC, công suất 121 PS, mô-men xoắn 145 Nm, kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Ngoài ra, Honda City ở thị trường này tiếp tục có tùy chọn động cơ hybrid chưa có ở Việt Nam.

Honda Cyty hatchback 2026 phiên bản RS e:HEV sẽ vẫn sử dụng hệ truyền động hybrid i-MMD, gồm mô-tơ điện công suất 109 PS, mô-men xoắn 253 Nm và động cơ xăng 1.5L công suất 98 PS.

Tại Malaysia, Honda áp dụng bảo hành xe 8 năm không giới hạn số km. Pin hybrid trên bản RS e:HEV được bảo hành 10 năm theo điều kiện của hãng. Khách mua xe mới còn có thể nhận hỗ trợ tiền mặt 4.000 ringgit (tương đương khoảng 25 triệu đồng).

Video: Xem chi tiết Honda City Hatchback 2026 mới.