Honda đã bắt đầu lắp ráp mẫu xe SUV 7 chỗ Avancier thế hệ mới tại nhà máy thuộc Khu công nghiệp Rojana, tỉnh Prachinburi, Thái Lan, đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng trước khi mẫu SUV này chính thức được thương mại hóa.

Theo thông tin từ Honda, Thái Lan sẽ là thị trường đầu tiên trên thế giới mở bán Avancier thế hệ mới, trước khi mẫu xe SUV này được giới thiệu tại các quốc gia và khu vực khác trong đó có Đông Nam Á.

Việc lựa chọn Thái Lan làm nơi sản xuất và phân phối đầu tiên tiếp tục cho thấy vai trò của quốc gia Đông Nam Á này trong chiến lược phát triển sản phẩm của Honda, vừa là thị trường tiêu thụ vừa là cơ sở sản xuất phục vụ kế hoạch mở rộng kinh doanh.

Theo lịch trình công bố, Honda Avancier 2027 sẽ chính thức ra mắt và được công bố giá bán tại Thái Lan vào ngày 1/12/2026 (giờ địa phương). Hiện giá bán và danh sách phiên bản thương mại của mẫu SUV này vẫn chưa được công bố. Những thông tin chi tiết dự kiến sẽ được Honda công bố tại sự kiện ra mắt sắp tới.

Được phát triển dựa trên ý tưởng thiết kế "Grand-Journey", Honda Avancier 2027 mang ngoại hình khác biệt rõ rệt so với những mẫu xe đang được thương hiệu Nhật Bản phân phối. Phần đầu xe gây chú ý với logo chữ H mới, trong khi lưới tản nhiệt truyền thống được loại bỏ.

. Hệ thống chiếu sáng phía trước sử dụng cấu trúc hai tầng, gồm dải đèn LED định vị mảnh nằm sát nắp ca-pô và cụm đèn pha đặt thấp hơn. Nhìn từ bên hông, Avancier nổi bật với các mảng ốp màu đen ở khu vực bệ cửa, tay nắm cửa nằm chìm trong thân xe và cột D bản lớn được tạo hình nghiêng.

Không gian bên trong Honda Avancier được làm mới theo hướng sang trọng và chú trọng công nghệ. Khu vực táp-lô nổi bật với màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số. Vô-lăng có phần đáy vát phẳng, tích hợp các nút điều khiển giải trí và ga tự động.

Sở hữu cấu hình ba hàng ghế với bảy chỗ ngồi, Avancier đặc biệt chú trọng trải nghiệm của hành khách ở hàng ghế thứ hai. Danh sách tiện nghi tiêu chuẩn có hệ thống âm thanh Bose 12 loa hỗ trợ Dolby Atmos, camera quan sát bên trong xe từ xa và công nghệ nhận diện giọng nói tiên tiến...

Avancier được trang bị hệ thống kiểm soát chuyển động Motion Management System. Đặc biệt, mẫu SUV này lần đầu tiên đưa công nghệ DualPower eAWD của Honda vào ứng dụng thực tế. Hệ thống sử dụng mô-tơ điện ở cả cầu trước và cầu sau, cho phép điều phối lực kéo độc lập giữa hai trục bánh xe, qua đó hỗ trợ độ ổn định khi vận hành.

Honda Avancier là mẫu xe tiên phong sử dụng hệ truyền động hybrid cỡ trung hoàn toàn mới của hãng, dự kiến tiếp tục xuất hiện trên CR-V thế hệ tiếp theo. "Trái tim" của hệ thống là động cơ xăng 2.0L, bốn xi-lanh, được cải tiến nhằm nâng cao hiệu suất đốt cháy nhiên liệu.

Một điểm nhấn khác là sự xuất hiện của tính năng S+ Shift, công nghệ đã được trang bị trên Honda Prelude và Civic e:HEV RS, nhằm mang lại trải nghiệm vận hành giàu cảm xúc hơn cho người lái. Hiện hãng chưa công bố công suất tổng của hệ thống hybrid. Thông tin được xác nhận mới chỉ là mô-tơ điện phía sau đạt công suất 50 kW. Mức tiêu thụ nhiên liệu của Avancier cũng chưa được tiết lộ.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Honda Avancier 2027.