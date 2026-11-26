Honda vừa công bố những bản phác họa thiết kế ngoại thất và nội thất chính thức đầu tiên của mẫu SUV thuần điện Alpha. Được chắp bút tại Trung tâm Thiết kế Honda Nhật Bản, đây là hình ảnh rõ nét nhất về mẫu SUV điện đầu tiên sản xuất tại Ấn Độ của hãng, trước thềm sự kiện ra mắt toàn cầu diễn ra tại quốc gia này vào ngày 2/12/2026.

Trước đó Honda đã hé lộ về mẫu xe thông qua bản concept 0 α vào năm ngoái, và Alpha 0 bản thương mại cũng không khác nhiều. Về ngoại thất, bản phác họa cho thấy phần đầu xe mở rộng với mảng ốp tối màu đặt logo chữ H mới. Dải đèn mảnh chạy ngang mép trên và kéo dài thành cụm đèn định vị ở hai góc ngoài.

Phía dưới là cản trước tách biệt có các khe gió ngang cùng chi tiết viền tương phản. Nắp ca-pô tạo hình phẳng, kết hợp hốc bánh xe mở rộng, ốp thân xe tối màu và mâm hợp kim kích thước lớn họa tiết hình học 5 cánh, dù thông số lốp và mâm thương mại chưa được công bố. Nhìn từ bên hông, Honda Alpha kết hợp thân xe dáng đứng với phần mui vuốt nhẹ về sau và đường chân kính dâng cao dần.

Các cột xe cùng nóc xe sơn tối màu tạo sự tương phản với thân dưới, đi kèm các đường gân dập nổi trên cửa và hông sau. Tay nắm cửa trước thiết kế ẩn vào thân xe, trong khi tay nắm cửa sau đặt cao gần viền kính. Xe vẫn sử dụng gương chiếu hậu truyền thống. Tỷ lệ và các chi tiết hoàn thiện thực tế sẽ được xác nhận khi bản thương mại trình làng.

Bên trong khoang lái, bản phác họa tiết lộ thiết kế bảng táp-lô trải ngang với hai màn hình tách biệt, gồm màn hình cảm ứng trung tâm đặt nổi cỡ lớn và bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô-lăng. Vô-lăng dạng hai chấu tích hợp phím chức năng và gắn logo chữ H mới. Giao diện màn hình trung tâm hiển thị kết nối Apple CarPlay và Android Auto, nhưng kích thước cụ thể và thông số hệ thống giải trí vẫn chưa được tiết lộ.

Ngay bên dưới màn hình trung tâm là bảng điều khiển mảnh dành riêng cho hệ thống điều hòa. Bảng táp-lô phối hai tông màu sáng tối, điểm xuyết dải đèn viền nội thất màu xanh dương chạy ngang và nối liền sang tapi cửa. Cụm điều khiển trung tâm thiết kế cao tích hợp hộc chứa đồ, trong khi các cổng sạc và nút bấm bổ sung bố trí ở tầng dưới của bảng táp-lô. Phía sau bệ tỳ tay trung tâm có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau.

Bản vẽ tổng thể cho thấy cấu hình 5 chỗ ngồi của SUV thuần điện Honda Alpha với vật liệu bọc sáng màu và lưng ghế trước thiết kế mỏng. Hàng ghế sau trang bị ba tựa đầu cùng bệ tỳ tay trung tâm gập mở tích hợp khay để cốc.

Cửa sổ bên của Honda Alpha kích thước lớn kết hợp nội thất sáng màu giúp không gian trông thoáng đãng. Các thông số thực tế về khoảng để chân, khoảng trần xe và dung tích khoang hành lý sẽ được công bố khi xe ra mắt chính thức.

Trước đó, Honda đã khởi động chương trình thử nghiệm mẫu 0 Alpha trên khắp Ấn Độ từ nhà máy Tapukara vào tháng 3/2026. Quá trình đánh giá bao gồm đường cao tốc, giao thông đô thị, các bề mặt địa hình phức tạp, nhiều điều kiện thời tiết khác nhau và khả năng tương thích hạ tầng trạm sạc.

Mẫu SUV điện Alpha nằm trong kế hoạch ra mắt 10 mẫu xe mới của Honda tại Ấn Độ từ nay đến năm 2030, trong đó có 7 mẫu SUV. Sản phẩm này sẽ bổ sung lựa chọn xe điện lắp ráp nội địa vào danh mục của hãng, đồng thời phục vụ mục tiêu xuất khẩu từ Ấn Độ sang các thị trường khác.

Video: Hé lộ mẫu xe SUV thuần điện Honda Alpha mới.