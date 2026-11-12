[GALLERY] Hoa hậu Kỳ Duyên chăm khoe lưng ong quyến rũ

Hoa hậu Kỳ Duyên là một trong những mỹ nhân nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Không chỉ ghi dấu ấn bởi nhan sắc nổi bật, ngày càng sắc sảo, người đẹp còn gây chú ý với phong cách thời trang cá tính, hiện đại. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, cô vẫn duy trì được sức hút riêng mỗi khi xuất hiện. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen

Một trong những lợi thế hình thể giúp Kỳ Duyên tự tin theo đuổi nhiều phong cách thời trang chính là tấm lưng ong quyến rũ. Đường cong rãnh lưng rõ nét, bờ vai thanh mảnh cùng vóc dáng cân đối tạo nên vẻ đẹp vừa khỏe khoắn, vừa nữ tính cho nàng hậu. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen

Người đẹp không ít lần chia sẻ những khoảnh khắc diện trang phục hở lưng trên mạng xã hội. Những thiết kế khoét sâu phía sau hay chi tiết cut-out táo bạo giúp Kỳ Duyên khoe khéo đường cong cơ thể. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen

Mỗi lần xuất hiện với những bộ cánh khoe trọn tấm lưng trần, Kỳ Duyên đều nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen

Bên cạnh tấm lưng ong, vòng eo nhỏ nhắn cũng là điểm cộng đáng chú ý trong hình thể của Kỳ Duyên. Người đẹp được khen sở hữu vóc dáng thắt đáy lưng ong với số đo ba vòng 86-59-89 cm. Đặc biệt, vòng eo 59 cm góp phần tạo nên đường cong cơ thể mềm mại, cân đối. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen

Để cải thiện hình thể và duy trì sắc vóc, Kỳ Duyên từng dành nhiều thời gian, công sức cho việc tập luyện. Sự thay đổi tích cực của người đẹp cho thấy quá trình chăm sóc bản thân đòi hỏi tính kỷ luật và sự kiên trì. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen

Hiện tại, gym và chạy bộ là những hoạt động thể thao được Kỳ Duyên chăm chỉ duy trì. Đây cũng là cách giúp nàng hậu rèn luyện sức bền, cải thiện thể lực và giữ cơ thể săn chắc. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen

Kỳ Duyên là một trong những nàng hậu Vbiz có niềm đam mê đáng chú ý với thể thao. Thay vì chỉ tập trung vào việc giữ cân nặng, người đẹp hướng đến xây dựng hình thể khỏe khoắn, cân đối và có đường nét rõ ràng. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen

Thành quả của quá trình tập luyện được thể hiện rõ qua vóc dáng săn chắc, vòng eo thon gọn và tấm lưng trần đầy cuốn hút của Kỳ Duyên. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen

Những thiết kế hở lưng vốn khá kén người mặc lại trở thành lợi thế giúp nàng hậu phô diễn đường cong một cách tinh tế, vừa quyến rũ vừa cá tính. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen

Hoa hậu Kỳ Duyên chăm chỉ chạy bộ. Clip: FB Nguyen Cao Ky Duyen