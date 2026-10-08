[GALLERY] Hoa hậu Đặng Thu Thảo đẹp nao lòng ở tuổi 35

Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012 và nhanh chóng được công chúng yêu mến bởi vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng. Sau 14 năm, nàng hậu sinh năm 1991 vẫn giữ được sức hút riêng dù không còn hoạt động showbiz thường xuyên như trước. Ảnh: FB Dang Thu Thao

Ở tuổi 35, Đặng Thu Thảo đã là mẹ của 3 con và dành phần lớn thời gian vun vén tổ ấm. Cô không xuất hiện dày đặc trước truyền thông mà chủ yếu lựa chọn những dịp phù hợp để tham dự sự kiện hoặc chia sẻ một vài khoảnh khắc đời thường. Ảnh: FB Dang Thu Thao

Chính sự kín tiếng lại khiến mỗi lần Đặng Thu Thảo xuất hiện đều nhận được nhiều sự chú ý. Nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam 2012 được nhận xét vẫn giữ nét thanh tú, nhẹ nhàng và gần như không phai nhạt theo thời gian. Ảnh: IG dangthuthao91

Làn da mịn màng cùng đường nét gương mặt hài hòa tiếp tục là điểm nổi bật của nàng hậu. Vẻ đẹp không quá sắc sảo nhưng thanh thoát, nữ tính giúp Đặng Thu Thảo duy trì hình ảnh “thần tiên tỷ tỷ” trong lòng nhiều khán giả. Ảnh: IG dangthuthao91

Đáng chú ý, vóc dáng của Đặng Thu Thảo sau khi trải qua 3 lần sinh nở cũng khiến nhiều chị em ngưỡng mộ. Nàng hậu vẫn sở hữu thân hình thon gọn, cân đối và thường lựa chọn những thiết kế giúp tôn lên vẻ thanh lịch. Ảnh: FB Dang Thu Thao

Sau khi sinh con thứ ba, Đặng Thu Thảo không vội trở lại với các hoạt động giải trí. Cô tiếp tục ưu tiên gia đình, chăm sóc các con và chỉ thi thoảng góp mặt tại một số sự kiện đặc biệt. Ảnh: FB Dang Thu Thao

Phong cách thời trang của Đặng Thu Thảo cũng không thay đổi quá nhiều theo thời gian. Cô thường ưu tiên những bộ trang phục đơn sắc, màu sắc nhã nhặn, phom dáng tinh giản và hạn chế các chi tiết cầu kỳ. Ảnh: FB Dang Thu Thao

Điểm nhấn trong những bộ đồ tối giản thường đến từ các món phụ kiện cao cấp. Những chiếc túi xách hàng hiệu đắt đỏ được nàng hậu khéo léo kết hợp, giúp tổng thể trở nên sang trọng mà không mất đi vẻ thanh lịch vốn có. Ảnh: FB Dang Thu Thao

Đặng Thu Thảo cũng rất ít khi chia sẻ thường xuyên về cuộc sống riêng tư trên mạng xã hội. Sự kín đáo này càng khiến hình ảnh của cô trở nên đặc biệt. Ảnh: FB Dang Thu Thao

Sau 14 năm kể từ ngày đăng quang, Đặng Thu Thảo đã bước sang một chặng đường khác, từ nàng hoa hậu trẻ trung trở thành người phụ nữ dành nhiều thời gian cho gia đình. Dẫu vậy, vẻ đẹp dịu dàng cùng phong cách tối giản, sang trọng vẫn giúp cô giữ vững sức hút và vị trí đặc biệt trong lòng công chúng. Ảnh: FB Dang Thu Thao

Nhan sắc thăng hạng của hoa hậu Đặng Thu Thảo. Clip: BIỂU TƯỢNG SẮC ĐẸP