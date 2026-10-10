[GALLERY] Hồ Quang Hiếu khoe ảnh gia đình, công khai diện mạo con thứ hai

Hồ Quang Hiếu đăng tải loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc ấm áp bên bà xã Tuệ Như và hai con trai. Đây cũng là lần đầu nam ca sĩ công khai diện mạo quý tử thứ hai sau khi em bé chào đời. Ảnh: FB Hồ Quang Hiếu

Trong bộ ảnh, các thành viên lựa chọn trang phục tông trắng nhẹ nhàng, tạo cảm giác thanh lịch và gần gũi. Những khoảnh khắc cả nhà quây quần bên nhau, cùng hướng ánh nhìn về hai con mang đến không khí ấm áp. Hình ảnh gia đình bốn thành viên cũng cho thấy niềm hạnh phúc của vợ chồng Hồ Quang Hiếu khi tổ ấm có thêm thành viên mới. Ảnh: FB Hồ Quang Hiếu

Chia sẻ những khoảnh khắc bên hai con, giọng ca Con bướm xuân không giấu được niềm hạnh phúc khi viết: “Hai anh em – Hai niềm hạnh phúc lớn nhất của bố mẹ”. Ảnh: FB Hồ Quang Hiếu

Con trai thứ hai của Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như có tên Nguyễn Trần Quang Hiển, tên thân mật ở nhà là Bim. Theo thông tin được chia sẻ, bé chào đời ngày 18/9 bằng phương pháp sinh mổ, nặng 3,8 kg. Ảnh: FB Hồ Quang Hiếu

Bên cạnh những lời chúc dành cho em bé, ngoại hình của Tuệ Như cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trong những khung hình đầu tiên sau khi sinh con, bà xã Hồ Quang Hiếu được khán giả nhận xét vẫn giữ vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ. Ảnh: FB Hồ Quang Hiếu

Ngay sau khi bộ ảnh được đăng tải, nhiều cư dân mạng để lại bình luận chúc mừng gia đình Hồ Quang Hiếu. Không ít người gửi lời chúc sức khỏe đến Tuệ Như và em bé, đồng thời bày tỏ sự thích thú trước những khoảnh khắc đáng yêu của hai anh em. Ảnh: FB Hồ Quang Hiếu

Hồ Quang Hiếu từng chia sẻ rằng cuộc sống hiện tại của anh hướng nhiều hơn về gia đình. Nam ca sĩ mong muốn làm những điều tốt nhất để vun vén tổ ấm và chăm lo cho vợ con. Ảnh: FB Hồ Quang Hiếu

Đối với Hồ Quang Hiếu, làm bố không chỉ là chăm sóc và nuôi dưỡng con mà còn là trách nhiệm trở thành tấm gương để các bé noi theo. Anh mong muốn các con lớn lên trong môi trường đầy đủ tình yêu thương, được bố mẹ đồng hành và định hướng. Ảnh: FB Hồ Quang Hiếu

Hồ Quang Hiếu là ca sĩ được đông đảo khán giả biết đến qua nhiều ca khúc nổi tiếng, trong đó có Con bướm xuân. Bà xã Tuệ Như là người mẫu sinh năm 2000, kém chồng 17 tuổi. Ảnh: FB Hồ Quang Hiếu

Sau khi xây dựng gia đình, cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau. Ảnh: FB Hồ Quang Hiếu

Khoảnh khắc gia đình Hồ Quang Hiếu đi chụp ảnh. Clip: Hồ Quang Hiếu TV