[GALLERY] Hé lộ BMW M760e xDrive facelift hạng sang chống đạn, sắp ra mắt

BMW Concept 7 Protection chống đạn là mẫu xe ý tưởng mới thuộc phân khúc sedan hạng sang bọc thép, hướng tới các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức cần giải pháp bảo vệ tối ưu nhưng vẫn giữ sự kín đáo, tiện nghi cùng cảm giác lái đặc trưng của BMW.

Sản phẩm bổ sung vào danh mục xe bọc thép của hãng xe sang Đức bên cạnh những "người anh em" có khả năng chống đạn cao hơn như BMW 7 Series Protection (tiêu chuẩn VR9, tùy chọn VPAM 10) hay BMW X5 Protection VR6.

Concept 7 Protection giữ trọn thiết kế và sự sang trọng của dòng BMW 7 Series sedan với không gian rộng rãi, vật liệu cao cấp và sự thoải mái trên những chặng đường dài. Các chi tiết bọc thép được tích hợp ẩn nhằm duy trì vẻ ngoài lịch lãm.

Khoang nội thất sở hữu phong cách thiết kế tối giản, sử dụng da BMW Individual Merino màu Smoke White, ốp Alcantara và trần Alcantara màu M Anthracite. Ô kính hình tam giác phía trước cột C có thêm giáp bảo vệ và được che kín từ bên trong.

Trên mái, một lớp bảo vệ bổ sung nằm dưới cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính, giúp niêm phong phần trên khoang hành khách mà không làm thay đổi ngoại thất; rèm che nắng của cửa sổ trời này giữ cố định ở trạng thái đóng. Vách ngăn trước và sau cũng được tích hợp hoàn toàn vào hệ thống bảo vệ đạn bắn.

Concept 7 Protection đáp ứng tiêu chuẩn BayB mới, có khả năng chống lại các loại đạn súng ngắn phổ biến như 9x19mm và .44 Magnum, đáp ứng rủi ro bạo lực tự phát hay các tình huống nguy hiểm khi di chuyển. Xe không thiết kế cho các kịch bản chống nổ rộng hơn vốn đòi hỏi cấp độ bảo vệ cao hơn.

BMW Concept 7 Protection trang bị hệ thống đàm thoại nội bộ sử dụng micro và loa ngoài/trong xe, cho phép giao tiếp ra bên ngoài khi cửa và kính vẫn đóng kín. Hệ thống báo động tấn công đi kèm sẽ phát tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh. Cửa kính nâng hạ hai bên trước/sau hoạt động bằng điện nhưng không thể mở hoàn toàn.

Mẫu xe dựa trên nền tảng kỹ thuật của BMW M760e xDrive, trang bị hệ động lực plug-in hybrid gồm động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0L (313kW/426 mã lực) kết hợp mô-tơ điện (145kW/197 mã lực) tích hợp trong hộp số 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động bốn bánh thông minh BMW xDrive.

Tổng công suất xe đạt 450kW/612 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 800Nm. Theo hãng xe sang đến từ Đức, BMW Concept 7 Protection dự tính sẽ có phiên bản thương mại vào thời gian sắp tới.

Video: Chi tiết BMW Concept 7 Protection chống đạn vừa ra mắt.