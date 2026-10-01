[GALLERY] Hàng nghìn xe ùn tắc hơn 5km tại cửa ngõ TP HCM

Dòng xe ken đặc trên Xa lộ Hà Nội, kéo dài từ khu vực Suối Tiên về hướng cầu Đồng Nai vào sáng 1/10 kéo dài hơn 5km.

Hàng loạt container, xe tải và ô tô nối thành từng lớp, nhiều phương tiện chỉ có thể nhích từng mét.

Khu vực trước Bến xe Miền Đông mới ùn ứ nghiêm trọng, dòng xe gần như đứng im trong thời gian dài.

Dưới hầm chui, xe máy chen giữa những hàng ô tô, tận dụng từng khoảng trống nhỏ để di chuyển.

Ùn tắc kéo dài hơn 5 km khiến tuyến đường cửa ngõ TP HCM đi Đồng Nai rơi vào cảnh quá tải.

Người đi xe máy chật vật tìm đường thoát giữa dòng ô tô và xe tải nối dài.

Vừa qua hầm chui, các phương tiện tiếp tục gặp đoạn đường bị thu hẹp bởi rào chắn công trình.

Người tham gia giao thông vô cùng vất vả qua điểm kẹt xe.

Một số người đi xe máy phải men theo phần lề đất, luồn qua khu vực đang thi công để tránh dòng xe đứng chờ. Để di chuyển quãng đường khoảng 1km, nhiều tài xế mất hơn 1 tiếng đồng hồ.

Xe máy chen nhau giữa dòng xe tải, xe khách... kẹt cứng.

Xe đầu kéo container xếp hàng dài từ khu vực cầu Đồng Nai, nhiều tài xế phải kiên nhẫn chờ đến lượt vào cảng.

Một tài xế cho biết đã đến nút giao Tân Vạn từ 4h nhưng sau 4 giờ vẫn chưa thể đưa xe vào Cảng Bình Dương.

CSGT được bố trí tại nút giao Tân Vạn để phân luồng, điều tiết phương tiện và hạn chế ùn ứ tiếp tục lan rộng.

Kẹt xe quá lâu, kéo dài nhiều giờ, nhiều tài xế đành phải xuống xe bấm điện thoại trong lúc chờ.

Đến 10h30 sáng cùng ngày, mặc dù lực lượng chức năng đã tích cực điều tiết, tình hình giao thông tại khu vực cửa ngõ vẫn rất hỗn loạn...

Dòng xe di chuyển qua lại khu vực giáp ranh giữa TP HCM và Đồng Nai vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.