[GALLERY] Hàn Hằng gây bất ngờ với mái tóc bạch kim

Hàn Hằng gây chú ý với mái tóc sáng màu khi xuất hiện trên đường phố trong chuyến đi Hàn gần đây. Đây là thay đổi khá rõ so với hình ảnh quen thuộc của cô trước đó. Ảnh: IG Hàn Hằng

Màu tóc mới thiên bạch kim pha beige, khi lên nắng tạo hiệu ứng sáng gần như vàng kem, giúp gương mặt của Hàn Hằng trông nổi bật hơn.

Trước đây, nữ KOL thường gắn với mái tóc đen dài, dày và bồng bềnh - kiểu tóc từng được nhiều người yêu thích và xem như một phần “thương hiệu” hình ảnh của cô.

Bởi vậy, việc Hàn Hằng bất ngờ tẩy tóc sang gam sáng khiến diện mạo của cô trở nên mới lạ hơn hẳn.

Trong loạt ảnh mới, Hàn Hằng vẫn giữ cách tạo kiểu tóc uốn nhẹ, tạo độ phồng tự nhiên thay vì thay đổi hoàn toàn phong cách.

Ánh nắng làm màu tóc càng nổi bật, đồng thời tôn đường nét gương mặt và lớp trang điểm tông hồng nhẹ của cô.

Một số khoảnh khắc đời thường bên Trang Lou và Emily cho thấy Hàn Hằng khá thoải mái với diện mạo mới.

Sự thay đổi này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người theo dõi, bởi Hàn Hằng hiếm khi rời bỏ mái tóc đen quen thuộc trong thời gian dài.