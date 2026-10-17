[GALLERY] Hà Nội thử nghiệm xe phun sương dập bụi trên nhiều tuyến phố

Trước nguy cơ ô nhiễm không khí gia tăng khi bước vào mùa hanh khô, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) đã tổ chức tập huấn và vận hành thử nghiệm xe chuyên dụng phun sương dập bụi trên nhiều tuyến phố thuộc khu vực Vành đai 1.

Hoạt động phun sương diễn ra từ ngày 7 đến hết ngày 15/10/2026, nhằm kiểm tra khả năng vận hành của thiết bị, đánh giá mức độ phù hợp với điều kiện thực tế và hoàn thiện phương án triển khai trong công tác vệ sinh môi trường đô thị.

Theo thông tin từ URENCO, việc đưa xe phun sương dập bụi vào vận hành thử được thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về triển khai các giải pháp cấp bách nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí trong mùa khô. Các phương tiện hoạt động chủ yếu trong khung giờ từ 23h hôm trước đến 5h sáng hôm sau, khi lưu lượng phương tiện trên nhiều tuyến đường giảm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác vệ sinh môi trường.

Trong đợt thử nghiệm, URENCO bố trí 3 xe chuyên dụng hoạt động trên 6 tuyến đường thuộc khu vực Vành đai 1, với tổng chiều dài phun quy đổi theo phương án khoảng 71,38 km. Các tuyến phố được triển khai gồm nhiều trục giao thông và khu vực trung tâm như Nguyễn Tri Phương, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Tràng Thi, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Lê Thánh Tông, Bà Triệu, Phố Huế, Hàng Bài, Hàng Khay và Giải Phóng.

Theo đại diện URENCO, xe phun sương dập bụi là giải pháp hỗ trợ hạn chế bụi lơ lửng trong không khí và bụi phát tán trở lại từ mặt đường. Khi hoạt động, thiết bị tạo ra các hạt nước nhỏ, có khả năng tiếp xúc với bụi và góp phần giữ bụi lại. Việc duy trì độ ẩm phù hợp trên bề mặt đường cũng giúp hạn chế bụi bị cuốn lên do hoạt động của các phương tiện giao thông, đặc biệt trong những ngày thời tiết hanh khô, ít mưa.

Tuy nhiên, phun sương không phải giải pháp có thể xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm không khí. Hiệu quả của biện pháp này phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, đặc điểm khu vực, thời điểm vận hành và khả năng phối hợp với các hoạt động vệ sinh đường phố khác. Vì vậy, URENCO xác định cần kết hợp phun sương với phun nước, rửa đường và quét hút bụi tại những tuyến đường phù hợp, qua đó hạn chế bụi tích tụ và phát tán trở lại môi trường.

Thực tế, bụi trong môi trường đô thị có thể phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau. Ngoài bụi bị cuốn lên từ mặt đường do hoạt động giao thông, các công trình xây dựng, hoạt động vận chuyển vật liệu và tình trạng đốt ngoài trời cũng góp phần làm gia tăng lượng bụi trong không khí. Do đó, việc triển khai xe phun sương cần được đặt trong tổng thể các giải pháp kiểm soát nguồn phát thải, thay vì chỉ tập trung xử lý bụi trên một số tuyến phố.

Theo thông tin được công bố về chất lượng không khí tại Hà Nội, bụi mịn PM2.5 là một trong những vấn đề đáng quan tâm. Giai đoạn 2023-2025, nồng độ PM2.5 trung bình năm tại thành phố thường xuyên vượt 40 µg/m³, riêng năm 2025 đạt 48,5 µg/m³. Ô nhiễm không khí thường diễn biến phức tạp trong mùa khô, khoảng từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau, đặc biệt trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 3. Đây cũng là thời điểm thành phố cần tăng cường các biện pháp theo dõi và kiểm soát chất lượng môi trường.

Đáng chú ý, kết quả theo dõi trong 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy tỷ lệ số ngày có chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình tại Hà Nội đạt 74,42%; nồng độ PM2.5 trung bình ngày đạt 37,89 µg/m³. Những số liệu này cho thấy việc đánh giá hiệu quả các giải pháp môi trường cần dựa trên kết quả quan trắc, thay vì chỉ dựa vào cảm nhận về độ sạch của mặt đường hoặc mức độ xuất hiện của bụi trong quá trình phun sương.

Để bảo đảm công tác vận hành, các chi nhánh URENCO 1, 2, 3 và 4 bố trí nhân sự tham gia đào tạo, thực hành điều khiển phương tiện. Bộ phận chuyên môn đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát và đôn đốc các đơn vị trong suốt quá trình thực hiện. Thông qua hoạt động này, đơn vị hướng tới chuẩn hóa quy trình vận hành, nâng cao kỹ năng cho người lao động và xác định phương án sử dụng thiết bị phù hợp với đặc điểm từng tuyến đường.

Mời quý độc giả xem video: Hà Nội thí điểm xe phun sương dập bụi - Nguồn: Youtube VTV Times.