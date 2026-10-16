[GALLERY] Hà Nội dùng xe chuyên dụng cắt tỉa chùm hoa sữa

Ngày 16/10, Hà Nội triển khai cắt tỉa chùm hoa sữa tại nhiều tuyến đường, phố bằng xe nâng chuyên dụng. Hoạt động tập trung tại những khu vực có mật độ cây dày, nơi mùi hương hoa sữa vào mùa nở được người dân phản ánh gây khó chịu. Đây là giải pháp trước mắt nhằm hạn chế lượng hoa trên cây, giảm mùi hương nồng trong không gian đô thị, đồng thời duy trì hệ thống cây xanh trên các tuyến phố.

Theo ghi nhận của PV, trên nhiều tuyến phố của Hà Nội các công nhân sử dụng xe nâng chuyên dụng để tiếp cận các chùm hoa ở vị trí cao, sau đó tiến hành cắt tỉa. Cành và hoa sau khi cắt được thu gom, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường và hạn chế ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Việc sử dụng thiết bị chuyên dụng giúp công nhân tiếp cận những vị trí cần xử lý, thay vì phải thực hiện hoàn toàn bằng các phương pháp thủ công dưới mặt đất.

Theo kế hoạch, đợt cắt tỉa dự kiến thực hiện từ ngày 16 đến 20/10, với 992 cây hoa sữa thuộc diện xử lý tại 13 tuyến đường, phố và khu vực đô thị. Trong danh sách, đường Hồ Tùng Mậu có 179 cây, phố Lê Thanh Nghị có 170 cây, khu vực Trung Hòa có 139 cây và đường Lê Quang Đạo có 125 cây. Đây là những địa điểm có số lượng cây thuộc diện cắt tỉa tương đối lớn trong đợt triển khai lần này.

Các khu vực khác nằm trong kế hoạch gồm khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính với 99 cây, phố Tân Mai với 98 cây và đường Nguyễn Duy Trinh với 80 cây. Những tuyến phố Đào Tấn, Kim Mã, Nguyên Hồng, Trần Phú và Quang Trung thuộc khu vực Hà Đông, cùng phố Hoàng Như Tiếp cũng nằm trong danh sách. Việc lựa chọn các địa điểm triển khai hướng đến những nơi có mật độ hoa sữa cao, cần hạn chế ảnh hưởng của mùi hương đến khu dân cư và hoạt động thường ngày.

Hoa sữa là loài cây quen thuộc, góp phần tạo bóng mát và trở thành nét đặc trưng trong cảnh quan Hà Nội, đặc biệt vào mùa thu. Tuy nhiên, tại những tuyến phố có nhiều cây trồng gần nhau, hoa nở đồng loạt có thể khiến mùi hương trở nên đậm đặc. Người dân sinh sống, làm việc gần những khu vực này có thể cảm thấy khó chịu, nhất là khi phải thường xuyên đóng mở cửa nhà hoặc di chuyển qua các tuyến phố có mật độ hoa sữa lớn.

Theo phản ánh của một số người dân tại khu vực phường Từ Liêm cho biết mật độ hoa sữa dày khiến mùi hương trở nên nồng vào mùa hoa nở. Dù đánh giá cao vai trò tạo bóng mát của cây xanh, họ mong muốn cơ quan chức năng có giải pháp phù hợp để giảm ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Bên cạnh việc cắt tỉa chùm hoa, một số ý kiến đề xuất nghiên cứu điều chỉnh mật độ cây tại những vị trí không phù hợp, đồng thời xem xét các phương án thay thế bảo đảm cảnh quan và môi trường sống.

Trước những phản ánh liên quan đến mật độ hoa sữa, ngày 14/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng giao Sở Xây dựng phối hợp với các phường, xã và đơn vị liên quan rà soát những tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây dày. Các cơ quan được giao nghiên cứu, đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây đến vị trí phù hợp và trồng bổ sung những loài cây xanh thay thế. Định hướng này cho thấy thành phố không chỉ tập trung xử lý lượng hoa trong thời điểm hiện tại mà còn xem xét bài toán bố trí cây xanh về lâu dài.

Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa phân bố tại nhiều tuyến đường và khu đô thị. Với số lượng cây lớn, việc quản lý cần được thực hiện trên cơ sở khảo sát cụ thể về mật độ, vị trí trồng, tình trạng sinh trưởng và mức độ ảnh hưởng đến khu dân cư. Không phải mọi cây hoa sữa đều gây ra tác động giống nhau; vì vậy, việc lựa chọn cây cần cắt tỉa hoặc đề xuất dịch chuyển cần có căn cứ, tránh triển khai đồng loạt thiếu phù hợp với đặc điểm từng tuyến phố.

Về lâu dài, việc quản lý cây hoa sữa cần cân bằng giữa yêu cầu cải thiện môi trường sống, bảo đảm sức khỏe cộng đồng và duy trì cảnh quan đô thị. Các phương án dịch chuyển cây, nếu được triển khai, cần tính đến điều kiện sinh trưởng tại vị trí mới, yêu cầu kỹ thuật và khả năng thay thế bằng các loài cây phù hợp. Đồng thời, công tác cắt tỉa phải bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của người dân.

Mời quý độc giả xem video: Hà Nội đề xuất phương án cắt tỉa, di dời cây hoa sữa tới vị trí phù hợp vì mùi quá nồng - Nguồn: Youtube Báo Tiền Phong News