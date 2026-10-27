[GALLERY] H'Hen Niê thực hiện ước mơ đưa bố mẹ đẻ đi ngắm tuyết

H'Hen Niê có chuyến du lịch châu Âu cùng bố mẹ, chồng và con gái Harley. Trước đây, người đẹp chủ yếu đến châu Âu vì công việc.

Lần này, H'Hen Niê dành thời gian khám phá cảnh đẹp cùng gia đình, đặc biệt là thực hiện mong muốn đưa bố mẹ đi ngắm tuyết ở trời Âu.

Chia sẻ về hành trình, H'Hen Niê bày tỏ niềm vui khi bố háo hức trải nghiệm. Với cô, việc có thể cùng bố mẹ thực hiện điều từng ấp ủ khiến chuyến đi thêm ý nghĩa.

Trong hành trình tại CH Czech, H'Hen Niê cùng gia đình dành một ngày khám phá một công viên. Cô và chồng từng đến đây, nhưng quyết định quay lại để bố mẹ và con gái có cơ hội trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên.

Trong chuyến tham quan, chồng H'Hen Niê địu bé Harley trên lưng bằng chiếc ba lô chuyên dụng được chuẩn bị riêng cho hành trình leo núi. Theo chia sẻ của hoa hậu, con gái ngoan ngoãn ngồi sau lưng bố, lắng nghe mẹ giới thiệu về cảnh vật và cười thích thú.

H'Hen Niê tâm sự con gái thường hợp tác khi di chuyển đường dài. Trên máy bay, Harley không quấy khóc, vẫn vui vẻ và tràn đầy năng lượng khám phá. Khi đi xe, em bé lúc ngủ, lúc được mẹ cho ăn rồi bi bô suốt hành trình.

H'Hen Niê cho biết cô muốn lưu lại những kỷ niệm để sau này Harley có thể nhìn lại hành trình du lịch châu Âu từ khi hơn một tuổi. Việc đưa con đi nhiều nơi cũng là cách để người đẹp cùng gia đình trải nghiệm cảnh quan và dành thời gian bên nhau.

Bên cạnh việc tham quan, H'Hen Niê cũng quan tâm đến thói quen sinh hoạt của bố mẹ. Cô chia sẻ mẹ không quen ăn các món nước ngoài và muốn có cơm trong những bữa ăn. Sau một ngày tham quan, gia đình lựa chọn ghé quán ăn Việt Nam tại CH Czech.

Trong chuyến đi, H'Hen Niê cùng bố mẹ, chồng và con gái ghé thăm những địa điểm tại châu Âu. Với người đẹp, việc có đủ các thành viên thân thiết đồng hành khiến hành trình trở thành dịp gắn kết gia đình, bên cạnh mục đích tham quan và trải nghiệm.

Xem video H'Hen Niê và con gái. Nguồn Vietnamnet