[GALLERY] GWM Tank 300 Hooke Trail 2027 - chiếc SUV thách thức mọi địa hình

Great Wall Motors (GWM) vừa cho ra mắt phiên bản đặc biệt mới của Tank 300, được thiết kế dành cho những chuyến đi địa hình khắc nghiệt và vượt đá. Tank 300 Hooke Trail 2027 thay thế hệ thống treo trước độc lập tay đòn kép của mẫu tiêu chuẩn bằng cấu hình cầu cứng.

Phiên bản này dựa trên Tank 300L được cập nhật với trục trước được định vị lại, dẫn đến chiều dài cơ sở dài hơn 3.010mm và phần nhô ra phía trước ngắn hơn. Được đặt tên theo một địa điểm off-road nổi tiếng ở dãy núi Helan của Trung Quốc, gần biên giới giữa Ninh Hạ và Nội Mông, Tank 300 Hooke Trail rõ ràng hướng tới cạnh tranh với Jeep Wrangler Rubicon.

Thương hiệu GWM tuyên bố rằng những nâng cấp này đã tăng độ cứng hệ thống treo lên 38%. Mẫu SUV này cũng được trang bị tiêu chuẩn hệ thống lái trợ lực điện thủy lực, hệ thống Multi-Terrain Select và chức năng ngắt thanh chống nghiêng điện tử bán chủ động, cho phép hành trình bánh xe hơn 500mm.

Theo Great Wall Motors, Hooke Trail có góc tới 41 ° , góc thoát 34 ° , khoảng sáng gầm 245mm và khả năng lội nước sâu 850mm. Hơn nữa, hệ thống treo mới cho phép chiếc SUV này sử dụng lốp 35 inch – hoặc thậm chí lốp 40 inch với một vài điều chỉnh.

Về mặt ngoại hình, Hooke Trail nổi bật với cửa hút gió dạng ống thở và các họa tiết đặc biệt trên thân xe. Xe cũng sở hữu cản trước và lưới tản nhiệt màu đen chắc chắn giống như phiên bản 300L, và có sẵn các phụ kiện tùy chọn tương tự như lều trên nóc, tủ lạnh và đèn LED bổ sung.

Trang bị bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình thông tin giải trí độc lập 15,6 inch, ghế có chức năng sưởi ấm, thông gió và massage, bọc da Nappa và bộ hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) toàn diện.

Phiên bản tiêu chuẩn Tank 300L được cung cấp với hai tùy chọn hệ thống truyền động hybrid cắm điện, trong khi động cơ đốt trong không điện hóa được dành cho phiên bản 300 trục cơ sở ngắn.

Phiên bản GWM Tank 300 Hooke Trail 2027 được trang bị động cơ bốn xi-lanh 2.0 lít tăng áp, sản sinh công suất 228 mã lực (170kW / 231PS) và mô-men xoắn 400Nm.

Công suất được truyền đến cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp, kết hợp với hệ thống dẫn động bốn bánh bán thời gian với các vi sai khóa trước, giữa và sau cùng hộp số phụ hai cấp.

Theo tài liệu từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), phiên bản đặc biệt này cũng sẽ được trang bị thêm tùy chọn động cơ V6 tăng áp 3.0 lít mạnh mẽ hơn trong tương lai. Hiện tại, Great Wall Motors đang nhận đặt trước mẫu Tank 300 Hooke Trail tại Trung Quốc trước khi mở bán vào 20/9/2026 tới.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV địa hình GWM Tank 300 Hooke Trail 2027.