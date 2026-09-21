[GALLERY] Giới trẻ đổ về hồ Gươm bắt trọn khoảnh khắc thu bên dải cẩm tú cầu

Sau những ngày mưa dầm dề kéo dài, cuối tuần qua, Hà Nội bừng lên vạt nắng vàng như rót mật. Trời trong veo, gió heo may se lạnh báo hiệu tiết trời sang thu rõ nét nhất. Không bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp hiếm có này, hàng ngàn người dân và du khách đã rủ nhau dạo bước quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, nơi những thảm hoa rực rỡ sắc màu đang bước vào độ bung nở đẹp nhất.

Chiếm trọn sự chú ý những ngày qua là dải cẩm tú cầu xanh mát mắt. Không mang sắc xanh lơ hay hồng tím quen thuộc như ở Đà Lạt, giống cẩm tú cầu được phủ khắp lối đi ven hồ lại mang gam màu xanh chanh, xanh cốm non độc lạ. Mỗi chùm hoa xòe to, đan cài dày đặc tạo thành một bức tường thiên nhiên ngập tràn sức sống.

Dải hoa cẩm tú cầu mang sắc xanh cốm non - xanh matcha dịu mát trải dài ven bờ hồ Gươm, nổi bật trên nền nước trong xanh và Tháp Rùa phía xa.

Bạn Hoa Mai (sinh viên trường đại học Ngoại Thương) hào hứng: "Mình lướt mạng thấy con đường cẩm tú cầu này 'hot rần rần' mấy hôm nay nên phải rủ bạn thân tranh thủ đi sớm. Màu xanh cốm của hoa vừa thanh lịch, lạ mắt lại cực kỳ tôn dáng và hợp với không khí lãng đãng của mùa thu Hà Nội."

Nhiều bạn trẻ tranh thủ thời tiết tạnh ráo, tranh thủ đến check-in bên thảm hoa cẩm tú cầu bừng nở dưới ánh nắng thu vàng rực.

Không chỉ có giới trẻ, nhiều người lớn tuổi cũng thong thả dạo bước và bày tỏ sự thích thú trước diện mạo tươi mới của "trái tim thủ đô". Bà Hồng Mai (63 tuổi - Hoàn Kiếm), người có thói quen đi bộ ven hồ mỗi sáng, chia sẻ: "Mấy chục năm gắn bó với hồ Gươm, tôi thấy cảnh quan năm nay được chăm chút rất tỉ mỉ. Không chỉ tạo điểm nhấn xanh mát cho người đi bộ ngắm cảnh mà nhìn thấy các cháu thanh niên háo hức mặc áo dài, váy hoa rạng rỡ bên bờ hồ, người già như chúng tôi cũng thấy lòng mình vui lây."

Bên cạnh cẩm tú cầu, công tác chỉnh trang đô thị đã mang đến cho bờ hồ Gươm một "bản hòa ca" hoa đa sắc. Đan xen giữa các tán cây cổ thụ là những thảm hoa đủ sắc màu bung cánh rực rỡ.

Những thảm hoa hồng màu cam - vàng khoe sắc dưới bóng mát của hàng cây cổ thụ soi bóng xuống mặt hồ.

Mùa thu Hà Nội không kéo dài, thông thường tiết trời lý tưởng nhất chỉ diễn ra trong khoảng 2 tuần nên nhiều người đã tranh thủ thời tiết đẹp vào cuối tuần vừa rồi để dạo quanh hồ Gươm.

Dòng người thong thả dạo bước thưởng ngoạn mùa hoa mới, tạo nên bức tranh thu Hà Nội vừa cổ kính vừa căng tràn sức sống hiện đại.

Áo dài truyền thống là trang phục được nhiều người lựa chọn khi ghé thăm hồ Gươm những ngày chớm thu.

Bên cạnh hồ Gươm, nhiều bạn trẻ đã chọn tận hưởng một ngày cuối tuần ở nhiều địa điểm khác như nhà thờ Lớn, phố Hàng Mã.