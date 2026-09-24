[GALLERY] GAC Yue 7 ra mắt - SUV địa hình chạy 260km 'không uống 1 giọt xăng'

Cuộc đua SUV địa hình với kiểu dáng vuông vức tại thị trường Trung Quốc vừa đón thêm một thành viên mới, đó là GAC Yue 7 2026 mới. Mẫu SUV địa hình hybrid cắm sạc này nhắm trực tiếp đến đối thủ nội địa BYD Fangchengbao Tai 7.

GAC Yue 7 mang đầy đủ đặc trưng của một mẫu SUV địa hình với thân xe vuông vức, ốp cua lốp mở rộng, cụm đèn pha hình chữ nhật, cửa cốp mở sang ngang và tay nắm cửa truyền thống. Xe không sử dụng kiểu tay nắm cửa ẩn nhằm đáp ứng quy định của Chính phủ Trung Quốc.

GAC Yue 7 là một mẫu xe có kích thước lớn với chiều dài x rộng x cao lần lượt 5.045 x 2.004 x 1.933 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm. Khoảng sáng gầm xe tiêu chuẩn đạt 230 mm và có thể tăng lên tới 310 mm khi được trang bị hệ thống treo khí nén tùy chọn.

Bên trong xe là không gian nội thất có cấu hình 5 chỗ ngồi. Xe được trang bị một dải màn hình toàn cảnh dài 1,1 m trải ngang mặt táp-lô, màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch và cụm nút bấm vật lý riêng biệt. Hàng ghế thứ hai có thể ngả tới 127 độ trong khi khoang hành lý có dung tích 745 lít và tăng lên 1.860 lít nếu gập ghế.

Hệ thống hỗ trợ lái ADiGO 3.0 sử dụng 27 cảm biến cũng được trang bị cho mẫu xe Trung Quốc này. Cảm biến LiDAR 192 tia là trang bị tùy chọn của xe, được gắn trên nóc cho phép thực hiện các chức năng hỗ trợ lái trên đường cao tốc nhưng yêu cầu có sự giám sát của tài xế.

GAC Yue 7 được trang bị hệ truyền động hybrid sạc điện (PHEV), gồm động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 170 mã lực. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện có công suất tối đa 279 PS và hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản dẫn động 4 bánh được bổ sung mô-tơ điện mạnh 299 mã lực ở cầu sau.

Phiên bản dẫn động cầu trước có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,5 giây trong khi con số tương ứng của bản AWD với hai mô-tơ điện là 4,2 giây. Chưa hết, GAC Yue 7 còn được cung cấp 2 tùy chọn pin với dung lượng 28,3 kWh và 50 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện từ 161-261 km theo chu trình CLTC.

Dù sử dụng kết cấu thân xe liền khối, mẫu xe này vẫn sở hữu khả năng off-road thực thụ. Xe có thể duy trì lực kéo chỉ bằng 1 bánh xe trong khi 3 bánh còn lại nhấc khỏi mặt đất. Trong khi đó, mô-men xoắn cực đại có thể được nhân lên 5 lần khi xe di chuyển chậm trên địa hình khó.

GAC Yue 7 sẽ không chỉ được bán tại thị trường Trung Quốc. Ở các thị trường quốc tế, mẫu xe sẽ mang tên GAC XT80. Xe đã ra mắt tại nước ngoài ở Abu Dhabi trước khi được mở bán tại khu vực Trung Đông.

Yue 7 đã trở thành mẫu xe địa hình đầu tiên của GAC được đưa ra thị trường quốc tế nhằm cạnh tranh với các ông lớn đến từ Nhật Bản và châu Âu. Mức giá xe GAC Yue 7 2026 hiện vẫn chưa được công bố chính thức.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV địa hình hình hộp GAC Yue 7 2026.