[GALLERY] Ford Ranger 2027 có thể dùng động cơ V6 3.0L của 'đàn anh' Raptor?

Theo Ford Authority, Ford đang chuẩn bị mở rộng phạm vi sử dụng động cơ EcoBoost V6 3.0L tăng áp kép trên dòng Ranger đời 2027 tại Mỹ. Thay vì chỉ xuất hiện trên phiên bản hiệu suất cao Ranger Raptor, động cơ này có thể được trang bị cho cả Ranger XLT và Lariat.

Động thái trên được cho là tương tự kế hoạch nâng cấp Ford Bronco 2027, khi các phiên bản Outer Banks, Badlands, Heritage và Filson dự kiến chuyển từ động cơ V6 2.7L sang loại V6 3.0L có công suất được điều chỉnh thấp hơn.

Hiện tại, Ranger Raptor sử dụng động cơ EcoBoost V6 3.0L tăng áp kép, sản sinh công suất 405 mã lực và mô-men xoắn cực đại khoảng 583 Nm. Trong khi đó, Bronco Raptor có công suất 418 mã lực và mô-men xoắn 597 Nm.

Tuy nhiên, Ford chưa xác nhận thông số động cơ V6 3.0L dành cho Ranger XLT và Lariat. Một khả năng được đề cập là hãng sẽ sử dụng cấu hình tương tự Bronco 2027, với công suất 380 mã lực và mô-men xoắn 597 Nm.

Tuy nhiên, Ford chưa xác nhận thông số động cơ V6 3.0L dành cho Ranger XLT và Lariat. Một khả năng được đề cập là hãng sẽ sử dụng cấu hình tương tự Bronco 2027, với công suất 380 mã lực và mô-men xoắn 597 Nm.

Bên cạnh thay đổi về hệ truyền động, một tài liệu hướng dẫn đặt hàng được Autoevolution chia sẻ cũng hé lộ nhiều nâng cấp dành cho Ford Ranger 2027. Theo đó, các phiên bản XL, XLT và Lariat sẽ có thêm tùy chọn mâm hợp kim kích thước 17, 18 và 20 inch, đi kèm một số điều chỉnh ở thiết kế lưới tản nhiệt.

Bảng màu ngoại thất được bổ sung Neptune Blue, đồng thời loại bỏ hai màu Carbonized Gray và Velocity Blue. Logo Ford nền đen cũng được thay bằng kiểu nền xanh truyền thống. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn bậc lên xuống dạng khung vòng kết hợp thanh bảo vệ dọc thân xe.

Ở khoang nội thất, Ranger 2027 dự kiến được nâng cấp trang bị tiêu chuẩn ngay từ phiên bản XL. Đáng chú ý, cấu hình này sẽ có màn hình giải trí trung tâm 12 inch và hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập. Ngoài ra, Ford cũng tiếp tục mở rộng các tính năng an toàn chủ động.

Phiên bản XL được bổ sung tiêu chuẩn hệ thống hỗ trợ tránh va chạm tại giao lộ và hỗ trợ giữ làn đường. Trong khi đó, Ranger XLT sẽ được trang bị tiêu chuẩn gói công nghệ hỗ trợ lái Co-Pilot360.Danh mục tùy chọn còn có thêm các gói trang trí Bronze Appearance, những lựa chọn loại bỏ tem trang trí thuộc gói Bronze Appearance và Black Appearance, cùng gói tiện nghi Luxury Package.

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