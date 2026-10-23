[GALLERY] Ford Mustang Mach-E 2027 từ 1,1 tỷ đồng - nâng cấp pin và gói phượt

Ford Mustang Mach-E 2027 mới nâng cấp thêm gói tùy chọn Trail là sự lựa chọn hướng tới những khách hàng thường xuyên di chuyển trên các địa hình đường đất, sỏi đá hoặc phục vụ nhu cầu đi cắm trại nhưng không nhất thiết phải nâng cấp lên phiên bản hiệu năng cao Rally.

Gói Trail được cung cấp dưới dạng tùy chọn trên phiên bản Select trang bị hệ dẫn động bốn bánh eAWD. Về ngoại thất, xe sở hữu cản trước màu đen Carbon Black nổi bật, kết hợp cùng bộ mâm hợp kim 19 inch màu xám đậm thừa hưởng từ bản Rally và đi kèm bộ lốp Michelin CrossClimate 2.

Khung gầm của xe cũng nhận được tinh chỉnh khi hệ thống treo được cải tiến, giúp tăng khoảng sáng gầm xe thêm 10 mm ở phía trước và 15 mm ở phía sau. Xe cũng được trang bị cơ cấu lái tương tự bản Rally.

Nhà sản xuất cho biết những điều chỉnh này giúp Mustang Mach-E nâng cao khả năng vận hành ổn định trên đường đất, sỏi, cát cũng như trong điều kiện thời tiết mùa đông. Tuy nhiên, những nâng cấp trên chủ yếu phục vụ nhu cầu di chuyển ở mức độ nhẹ ngoài đường nhựa.

Mustang Mach-E Trail không được định vị như một mẫu xe chuyên dụng cho địa hình phức tạp. Nếu sử dụng gói tùy chọn Trail, không gian nội thất của xe sẽ có thêm logo Trail xuất hiện tại vị trí bệ tỳ tay trung tâm. Người mua có thể lựa chọn thêm thảm sàn chống bẩn cùng tấm che khoang hành lý.

Đáng chú ý, bản Trail sở hữu hệ thống cấp điện Pro Power Onboard với công suất 400 W, bố trí ổ cắm ở hàng ghế sau và khoang hành lý nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tử hoặc dụng cụ ngoài trời.

Khi sở hữu phiên bản này, khách hàng sẽ nhận được 100.000 điểm Ford Rewards để quy đổi phụ kiện và hàng hóa chính hãng. Khách hàng cũng có thể chọn lắp thêm thanh ngang Thule để vận chuyển xe đạp, thuyền kayak hoặc hành lý cá nhân.

Ở lần nâng cấp này, Ford đã chính thức loại bỏ tùy chọn bộ pin dung lượng 73 kWh. Thay vào đó, hai phiên bản Select và Premium sẽ chuyển sang sử dụng bộ pin 88 kWh làm tiêu chuẩn, trong khi các bản cao cấp hơn như GT và Rally sở hữu bộ pin 91 kWh.

Dù dung lượng pin đều được nâng lên so với trước đây, Ford vẫn chưa đưa ra số liệu chính thức về phạm vi hoạt động của Mustang Mach-E 2027. Vì vậy, khả năng di chuyển sau mỗi lần sạc của các phiên bản mới vẫn cần được xác nhận khi hãng công bố đầy đủ thông số.

Để tham khảo, Mustang Mach-E đời 2026 có phạm vi hoạt động khoảng 483 km đối với các bản Select và Premium dẫn động bốn bánh, trong khi phiên bản dẫn động cầu sau đạt khoảng 515 km. Với những cấu hình thiên về hiệu suất, bản GT đạt khoảng 451 km và bản Rally khoảng 410 km.

Trên Mustang Mach-E 2027, hệ thống hỗ trợ lái rảnh tay BlueCruise 1.5 được đưa vào danh sách trang bị tiêu chuẩn của hai phiên bản GT và Rally. Khách hàng nhận kèm một năm sử dụng dịch vụ và thêm 90 ngày. Đối với các bản Select, Premium và Select Trail, BlueCruise 1.5 vẫn là trang bị tùy chọn. Cách phân bổ này cho phép người mua lựa chọn công nghệ hỗ trợ lái tùy theo nhu cầu và ngân sách.

Tại thị trường Mỹ, Ford Mustang Mach-E 2027 có mức giá khởi điểm từ 42.040 USD (tương đương khoảng 1,1 tỷ đồng) cho bản Select dẫn động cầu sau đi kèm pin 88 kWh, đã bao gồm phí vận chuyển. Khách hàng muốn nâng cấp gói Trail sẽ chi trả thêm 2.295 USD (khoảng 60 triệu đồng).

Video: Xem chi tiết Ford Mustang Mach-E 2027 thế hệ mới.