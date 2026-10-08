[GALLERY] Ford Everest Wolftrak 2027 ra mắt - sức kéo 3,5 tấn, từ 1,3 tỷ đồng

Ford vừa mở rộng danh mục Everest tại Australia với phiên bản Wolftrak mới. Đây cũng là lần đầu tiên tên gọi Wolftrak, vốn từng được sử dụng trên dòng bán tải Ranger, xuất hiện trên một mẫu SUV của hãng. Trong danh mục Everest đời 2027, Wolftrak được định vị trên Active và Sport, đồng thời nằm dưới hai phiên bản Tremor và Platinum.

So với các phiên bản Everest thông thường, Wolftrak được nhận diện bằng những chi tiết trang trí màu xanh Zest Green trên lưới tản nhiệt, kết hợp logo Wolftrak ở cửa bên và cửa hậu. Lưới tản nhiệt sử dụng họa tiết tổ ong. Khách hàng có thể lựa chọn màu sơn Traction Green tương tự Ranger Super Duty hoặc hai màu trung tính hơn gồm Shadow Black và Command Grey.

Một điểm khác biệt so với "người anh em" Everest Wildtrak trước đó là Wolftrak 2027 không được trang bị hệ thống đèn pha Matrix LED.Trang bị tiêu chuẩn của xe gồm bộ mâm hợp kim 20 inch hoàn thiện màu đen mờ kết hợp lốp bốn mùa.

Với những khách hàng thường xuyên đi địa hình, Ford cung cấp thêm lựa chọn mâm 17 inch, điểm xuyết Zest Green và đi cùng lốp all-terrain. Đáng chú ý, bộ mâm và lốp địa hình trên Ford Everest Wolftrak 2027 là tùy chọn không tính thêm phí.

Không gian bên trong Everest Wolftrak tiếp tục cấu hình ba hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Các chi tiết màu Traction Green xuất hiện trên bảng táp-lô, tapi cửa và ghế da, trong khi logo Wolftrak màu Zest Green được bố trí trên lưng ghế.

Danh sách trang bị tiêu chuẩn gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch và màn hình giải trí trung tâm 12 inch. Xe còn có hệ thống Pro Power Onboard cùng hàng ghế trước tích hợp chức năng sưởi và thông gió. Ghế lái hỗ trợ chỉnh điện 10 hướng.

Không chỉ tạo khác biệt về thiết kế, Everest Wolftrak còn được Ford hướng đến nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng xe để kéo moóc, caravan hoặc các thiết bị phục vụ hoạt động ngoài trời. Mẫu SUV có khả năng kéo tối đa 3.500 kg và được trang bị sẵn móc kéo từ nhà máy.

Đi kèm là bộ điều khiển phanh moóc tích hợp và hệ thống cảnh báo kết nối moóc. Ford cũng trang bị Pro Trailer Backup Assist, công nghệ hỗ trợ người lái khi lùi xe cùng moóc. Hệ thống giám sát điểm mù Blind Spot Monitoring cũng có khả năng mở rộng phạm vi hoạt động dựa trên chiều dài của moóc phía sau.

Ford Everest Wolftrak 2027 có hai cấu hình động cơ diesel tại Australia. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 2.0L bi-turbodiesel 4 xi-lanh, sản sinh công suất 207 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Cao hơn là động cơ V6 turbodiesel 3.0L, đạt công suất 247 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm. Cả hai phiên bản đều sử dụng hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh 4WD.

Tại Australia, Ford Everest Wolftrak 2027 có giá khởi điểm 73.000 AUD (50.900 USD - khoảng 1,322 tỷ đồng).) đối với phiên bản diesel 2.0L. Phiên bản sử dụng động cơ diesel V6 3.0L có giá từ 79.990 AUD (55.800 USD - tương đương 1,449 tỷ đồng). Đáng chú ý, Everest Wolftrak V6 có giá ngang với Everest Tremor. Tuy nhiên, hai phiên bản hướng tới nhóm khách hàng khác nhau.

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