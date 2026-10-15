[GALLERY] Ford Bronco 2027 mạnh vượt trội với động cơ 3.0 V6 tăng áp kép

Hãng xe Ford vừa chính thức giới thiệu dòng xe SUV địa hình Bronco 2027 mới với nhiều cải tiến quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình lớn nhất của dòng SUV này trong những năm gần đây.

Mẫu xe SUV Ford Bronco 2027 mới mang đến tùy chọn động cơ mới, mở rộng khả năng vận hành, nâng cấp chất liệu nội thất và bổ sung hai phiên bản mới là Bronco Filson cùng Bronco RTR.

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Bronco 2027 là sự xuất hiện phổ biến hơn của khối động cơ 3.0L EcoBoost V6 tăng áp kép. Trước đây vốn tạo nên sức mạnh cho phiên bản hiệu năng cao Bronco Raptor hay Ranger Raptor.

Khối động cơ 3.0L EcoBoost V6 tăng áp kép trên Ford Bronco 2027 nay được trang bị dưới dạng tùy chọn trên các bản Outer Banks, Badlands, Heritage và trở thành trang bị tiêu chuẩn trên bản Filson.

Với công suất 380 mã lực và mô-men xoắn cực đại 596,5Nm, động cơ 3.0L EcoBoost mang lại khả năng vận hành vượt trội chon Ford Bronco 2027 trên cả đường trường lẫn địa hình phức tạp.

Công bằng mà nói, con số này vẫn thấp hơn mức 418 mã lực của Bronco hay Ranger Raptor. Nhưng giới hạn này có thể dễ dàng vượt qua bằng cách remap xe, khi phần cứng động cơ nay đã giống nhau.

Nội thất của xe cũng được tinh chỉnh nhằm cân bằng giữa độ bền bỉ đặc trưng và sự tiện nghi. Trên phiên bản Bronco Outer Banks kèm gói Lux Package, chất liệu ghế giả da cao cấp (premium vinyl) được sử dụng để thay thế cho da tiêu chuẩn trước đây.

Trong khi đó, bản Badlands bổ sung tùy chọn ghế Marine Grade Vinyl (MGV) cải tiến với thiết kế riêng biệt, bao gồm cả tính năng chỉnh điện lần đầu tiên xuất hiện. Chất liệu MGV mới giữ nguyên ưu điểm dễ vệ sinh, chống chịu thời tiết tốt nhưng nâng cao đáng kể sự thoải mái cho người ngồi.

Ford cũng chú trọng cải thiện trải nghiệm lái hằng ngày bằng việc đưa các tiện nghi cao cấp xuống những phiên bản thấp hơn. Điển hình là vô-lăng bọc da có tính năng sưởi nay đã xuất hiện trên bản Big Bend khi đi kèm gói Mid Package, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận tiện ích này mà không cần nâng cấp lên các bản cao cấp đắt tiền hơn.

Bên cạnh đó, Bronco 2027 mở rộng khả năng cá nhân hóa với các tùy chọn màu sắc ngoại thất mới. Tông màu xanh Neptune Blue được bổ sung để thay thế cho màu Velocity Blue truyền thống. Riêng phiên bản đặc biệt Bronco Filson sở hữu hai sắc màu đặc trưng là xanh Field Green và xám kim loại Iron Sands Metallic.

Ford chưa công bố bảng giá chi tiết cho toàn bộ dòng xe, nhưng cho biết dòng Bronco phiên bản cập nhật năm 2027 — bao gồm các biến thể Filson và RTR — sẽ ra mắt trong năm sản xuất 2027, trong đó phiên bản Filson dự kiến ​​có mặt tại các đại lý vào đầu năm 2027.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Ford Bronco Filson 2027 mới.