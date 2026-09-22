[GALLERY] Ferrari Purosangue đầu tiên lăn bánh tại Hà Nội, khoảng 40 tỷ đồng

Mới đây, một chiếc siêu SUV Ferrari Purosangue bát ngờ xuất hiện tại Hà Nội, gây chú ý trong cộng đồng người yêu xe. Chiếc Ferrari Purosangue màu đỏ tươi này cũng đã từng bị bắt gặp ở TP.HCM và đây là chiếc xe đầu tiên được ghi nhận lăn bánh ở Việt Nam, dù đại lý chính hãng đã ra mắt dòng này từ năm 2023.

Thiết kế ngoại thất của mẫu siêu xe Ferrari Purosangue giống như một sự kết hợp giữa "người anh em" Roma, thân xe kiểu Ferrari FF 2012 và các tỷ lệ thiết kế đặc trưng SUV. Trong đó có thể dễ dàng thấy ảnh hưởng của Roma qua hệ thống đèn định vị LED và đèn hậu LED đôi (đèn pha thực tế nằm dưới cản trước).

Giống Ferrari FF hay GTC4Lusso, Purosangue sở hữu nắp ca-pô dài và thấp, khiến phần thân khi nhìn từ hai bên giống một chiếc giày. Phong cách SUV được thể hiện rõ qua các viền đen ốp xung quanh các hốc bánh xe. Ferrari sử dụng bộ mâm ngoại cỡ đường kính 22 inch trước và 23 inch phía sau.

Các nhà thiết kế của Ferrari cho biết họ muốn có sự tách biệt rõ ràng giữa phần thân trên và dưới. Phần mui xe mượt mà và thanh lịch, còn phần dưới — bao gồm cánh khuếch tán sau dữ dằn và tấm ốp bánh xe có thể được hoàn thiện bằng sợi carbon hoặc màu đen mờ — nhằm truyền đạt sức mạnh và hiệu năng của Purosangue.

Nhưng với khoảng sáng gầm chỉ chưa đầy 20cm, rõ ràng Purosangue không thể vượt địa hình tốt như các mẫu đối thủ Lamborghini Urus hay Aston Martin DBX. Và khoảng sáng gầm cũng không có khả năng nâng cao hơn con số 182,88mm, chỉ hạ thấp được 101mm khi xe ôm cua gấp.

Một trong những điểm đặc biệt trên mẫu siêu SUV Ferrari Purosangue chính là hệ thống cửa sau mở ngược. Đây là thiết kế lần đầu xuất hiện trên một mẫu xe Ferrari, đồng thời giúp việc ra vào hàng ghế phía sau thuận tiện hơn so với cấu hình cửa truyền thống.

Khác với phần lớn SUV hiệu năng cao hiện nay, Purosangue được Ferrari định vị theo hướng kết hợp giữa khả năng vận hành thể thao và tính thực dụng. Xe sở hữu khoang cabin 4 chỗ ngồi độc lập, trong đó hàng ghế sau được thiết kế với không gian tương đối rộng rãi.

Bảng táp-lô của xe tích hợp các màn hình kỹ thuật số tương tự những mẫu Ferrari khác như SF90 Stradale, Roma hay 296 GTB, bao gồm cụm kỹ thuật số cho người lái và màn hình giải trí 10,2 inch cho hành khách phía trước. Một điểm đặc biệt trên Purosangue đó là Ferrari đã chọn cách thiết kế gần như đối xứng để loại bỏ màn hình trung tâm.

Vô lăng xe có núm chuyển chế độ lái quen thuộc Mannetino của Ferrari, cùng nhiều nút bấm khác. Nhưng dù mang dáng SUV và có hệ dẫn động 4 bánh, đừng mong tìm được chế độ lái địa hình ở đây. Khách hàng có thể lựa chọn giữa nhiều sự kết hợp của da, Alcantara và trang trí bằng sợi carbon. Mui bằng sợi carbon cũng là tiêu chuẩn, với tuỳ chọn mui kính đổi màu bằng điện.

Ferrari Purosangue sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6,5 lít. Khối động cơ này cho công suất tối đa 715 mã lực và mô-men xoắn cực đại 715 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Nhờ hệ truyền động trên, Purosangue có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,3 giây. Tốc độ tối đa của xe vượt 310 km/h.

Việc duy trì động cơ V12 hút khí tự nhiên giúp Purosangue khác biệt so với xu hướng sử dụng động cơ tăng áp hoặc hệ truyền động hybrid đang ngày càng phổ biến trên nhóm SUV hiệu suất cao. Xe không tập trung hoàn toàn vào việc trở thành mẫu SUV mạnh hoặc nhanh nhất phân khúc, mà hướng mẫu xe này tới sự kết hợp giữa hiệu năng thể thao và khả năng sử dụng hàng ngày.

Hệ thống treo chủ động của Ferrari Purosangue là trang bị không thể không nhắc tới, mỗi thanh phuộc ở từng bánh xe đều được trang bị mô-tơ điện 48V làm mát bằng chất lỏng, có thể tự động điều chỉnh độ nén xả, phù hợp theo tùy điều kiện mặt đường hoặc tăng độ cứng vững cho xe khi vào cua...

Tại thị trường Việt Nam, mẫu siêu SUV Ferrari Purosangue có giá bán chính hãng khởi điểm khoảng 40 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn cá nhân hóa. Với mức giá này, Purosangue thuộc nhóm những mẫu SUV có giá bán cao nhất trên thị trường trong nước.

Video: Giới thiệu mẫu siêu SUV Ferrari Purosangue.