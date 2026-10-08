[GALLERY] Emoura Phạm nổi bật tại bán kết Miss Grand International 2026

Emoura Phạm xuất hiện trong thiết kế “Phượng hoàng lửa” của nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư. Bộ váy lấy cảm hứng từ hình tượng phượng hoàng vươn mình giữa ngọn lửa, truyền tải tinh thần tái sinh, bản lĩnh và khát vọng tỏa sáng.

Thiết kế sử dụng nền vải xuyên thấu màu da, kết hợp các chi tiết đính kết đỏ ruby, cam lửa và vàng ánh kim. Những mảng họa tiết tạo hình đôi cánh phượng ôm lấy phần thân trên, lan xuống vòng eo và chân váy.

Phom váy đuôi cá giúp tôn đường cong, trong khi hai tà tay buông dài tạo hiệu ứng mềm mại khi di chuyển. Emoura Phạm kết hợp các động tác xoay người, xử lý tà váy cùng bước catwalk uyển chuyển trên sân khấu.

Emoura Phạm chọn kiểu tóc búi cao gọn gàng, kết hợp trang sức mang sắc đỏ đồng điệu với thiết kế. Trong phần trình diễn, người đẹp thể hiện thần thái sắc sảo, ánh mắt tập trung và linh hoạt xử lý hai tà tay.

Ở phần thi bikini, Emoura Phạm xuất hiện trong thiết kế hai mảnh, khoe vóc dáng cùng phong thái tự tin. Người đẹp thực hiện những bước catwalk chắc chắn, kết hợp động tác xoay người và tạo dáng để làm chủ sân khấu.

Trước phần thi bikini và dạ hội, Emoura Phạm trình diễn trang phục dân tộc “Vinh Quy Bái Tổ”.

Thiết kế do nhà thiết kế Phạm Minh Mẫn thực hiện, lấy cảm hứng từ làng nghề làm ngựa giấy truyền thống.

Trong hành trình tại Miss Grand International 2026, Emoura Phạm nhận được sự quan tâm từ khán giả trong nước và quốc tế. Người hâm mộ dành nhiều bình luận cho màn trình diễn bikini và dạ hội của đại diện Việt Nam.

Sau đêm bán kết, Emoura Phạm tiếp tục chuẩn bị cho chặng cuối của Miss Grand International 2026. Đêm chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra ngày 10/10 tại Bangkok, Thái Lan.

Xem video: "Emoura Phạm diện trang phục dạ hội lộng lẫy". Nguồn Sen Vàng