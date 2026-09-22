[GALLERY] Emoura Phạm biến hóa phong cách ở Miss Grand International 2026

Emoura Phạm diện trang phục màu cam với thiết kế bất đối xứng, khoảng hở ở eo khi tham gia hoạt động tại Miss Grand International 2026. Cô kết hợp tóc đuôi ngựa buộc cao, khuyên tai kim loại và lối trang điểm sắc nét.

Ở góc chụp nghiêng, thiết kế để lộ phần lưng cùng vóc dáng mảnh mai của đại diện Việt Nam. Mái tóc dài được buộc gọn giúp Emoura Phạm tạo hình ảnh khỏe khoắn, hiện đại trong những ngày đầu nhập cuộc.

Emoura Phạm xuất hiện bên các thí sinh quốc tế trong một hoạt động của cuộc thi. Người đẹp Việt diện trang phục tông hồng, kết hợp sash Miss Grand Vietnam 2026 và kiểu tóc búi gọn.

Với váy dạ hội đỏ rượu vang, Emoura Phạm chuyển sang phong cách sang trọng. Thiết kế ôm sát cơ thể, phần choàng dài ở hai tay giúp tôn chiều cao và vóc dáng thanh mảnh của cô.

Đại diện Việt Nam tiếp tục lựa chọn phom váy ôm dáng nhưng thay đổi với sắc xanh đậm. Chi tiết ánh kim ở phần ngực cùng vòng tay bản lớn tạo điểm nhấn, trong khi tóc búi cao giúp tổng thể gọn gàng.

Emoura Phạm thử nghiệm thiết kế màu hồng với những khoảng cut-out ở eo, kết hợp chi tiết đính kết chạy dọc thân. Kiểu tóc búi cao và cách tạo dáng nhấn vào lợi thế hình thể của người đẹp.

Chuyển sang chất liệu satin màu tím, Emoura Phạm chọn váy hai dây ôm sát, kết hợp găng tay đồng màu. Trang phục tạo sự khác biệt so với những bộ váy có cấu trúc cầu kỳ cô diện trước đó.

Ở góc chụp phía sau, váy satin làm nổi bật đường cong của đại diện Việt Nam. Emoura Phạm kết hợp găng tay dài, trang sức kim loại bản lớn và trang điểm nhấn vào đôi mắt, duy trì hình ảnh sắc sảo.

Trong một tạo hình khác, Emoura Phạm diện váy dài đính kết nhiều màu với họa tiết trải dọc thân. Thiết kế ôm dáng cùng tóc búi cao tiếp tục được cô lựa chọn trong hành trình tại Miss Grand International 2026.

Xem video: Emoura Phạm đăng quang Miss Grand Vietnam 2026. Nguồn Vietnamnet