[GALLERY] Ducati Panigale V4 2027 ra mắt mạnh 218 mã lực, giá 1,04 tỷ đồng

Ducati Panigale V4 phiên bản 2027 được nâng cấp với công suất mạnh hơn đồng thời tinh chỉnh khung gầm, tính khí động học và hệ thống điện tử nhằm cải thiện khả năng vận hành trên đường đua. Tại trường đua Vallelunga ở Ý, mẫu siêu môtô này đã đạt thời gian hoàn thành vòng đua trung bình nhanh hơn 0,4 giây so với phiên bản tiền nhiệm.

Trái tim của Panigale V4 2027 là khối động cơ Desmosedici Stradale dung tích 1.103cc, mang công nghệ trực tiếp từ trường đua MotoGP. Nhờ tối ưu hóa hệ thống xả, cải tiến họng nạp khí lưu lượng cao và chỉnh lại đường dẫn dầu nhằm giảm ma sát cơ học, công suất tối đa của xe tăng thêm 2 mã lực, đạt 218 mã lực tại 13.500 vòng/phút.

Cùng với việc kéo dài tỷ số truyền cuối và nâng giới hạn vòng tua lên 15.000 vòng/phút ở các cấp số từ 2 đến 5, người lái có thể duy trì dải tua cao lâu hơn, giảm bớt số lần chuyển số trên mỗi vòng đua. Tùy chọn hệ thống xả Akrapovič Full Racing PRO giúp tăng thêm 11 mã lực, mô-men xoắn tăng 7Nm và giảm 6,6kg trọng lượng.

Về chassis, thiết kế khung cổ phốt của Ducati Panigale V4 2027 c ũng đã giảm 12% độ cứng xoắn bên, giúp lốp bám đường tốt hơn ở góc nghiêng lớn, cải thiện cảm giác lái căn góc và cho phép mở ga sớm hơn khi thoát cua.

Hệ thống điện tử ghi nhận bước tiến lớn với công nghệ Dynamic Engine Brake (DEB) thay thế cho hệ thống quản lý lực hãm động cơ cũ, kết hợp thuật toán Ducati Vehicle Observer (DVO) để điều chỉnh lực phanh động cơ theo tải trọng thực tế của lốp sau.

Tính năng Race Brake Control (RBC) tăng cường sự tham gia của bánh sau khi phanh, giúp người lái kiểm soát điểm phanh muộn hơn và ôm cua chính xác hơn. Xe sở hữu gói điện tử và cơ khí hiện đại gồm IMU 6 trục, Race eCBS, heo phanh Brembo Hypure, phuộc Öhlins Smart EC 3.0 (trên bản S) và màn hình TFT 6,9 inch.

Lần đầu tiên, Panigale V4 S được hưởng chương trình Factory Made của Ducati, cho phép khách hàng lựa chọn màu sắc, họa tiết trang trí và một số linh kiện ngay trong quá trình sản xuất tại nhà máy ở Ý.

5 màu bổ sung đến từ chương trình Ad Personam của Lamborghini, gồm cam Arancio Xanto, vàng Giallo Belenus, xanh cốm Verde Scandal, tím Viola Pasifae và xanh dương Blu Uranus. Các họa tiết Performance và Corse cũng có sẵn.

Trong khi đó, Ducati Panigale V4 tiêu chuẩn chỉ có màu đỏ Ducati Red, kết hợp khung màu xám Urban Grey và vành đen. Những trang bị tùy chọn lắp tại nhà máy gồm các gói Front Brake PRO và PRO+, bộ ly hợp khô STM hoặc gác chân điều chỉnh được.

Phiên bản Panigale V4 tiêu chuẩn có trọng lượng khô 191kg, sử dụng phuộc Showa BPF và giảm xóc sau Sachs, trong khi phiên bản V4 S đạt trọng lượng 187kg nhờ trang bị mâm hợp kim rèn và ắc quy Lithium.

Ducati Panigale V4 2027 mới sẽ có mặt tại các đại lý Ducati ở châu Âu từ tháng 3/2027. Xe sở hữu giá bán từ 29.390-35.890 Euro (tương đương khoảng 852 triệu đến 1,04 tỷ đồng). Dự đoán, mẫu xe này sẽ sớm về Việt nam trong thời gian tới.

Video: Xem chi tiết Ducati Panigale V4 2027 mới.